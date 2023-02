Saiba em qual cidade fica o bairro mais rico do Brasil

Distrito Federal está no topo do ranking nacional quando o assunto é declaração do patrimônio (foto: Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press)

Pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgada nesta semana, aponta que o bairro Lago Sul, em Brasília, é o mais rico do Brasil, com renda média de R$ 23 mil. A receita dos moradores do bairro é três vezes maior do que a registrada no município mais rico do Brasil: Nova Lima, em Minas Gerais, onde a renda por habitante é de R$ 8.897.A pesquisa aponta ainda que o patrimônio por habitante no Lago Sul é de R$ 1,4 milhão, seguido pelo Jardim Botânico (R$ 588 mil), no Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, vem o Lago Norte, também em Brasília, com R$ 505 mil por morador. O Distrito Federal está no topo do ranking nacional quando o assunto é declaração do patrimônio (R$ 95 mil).O estudo evidencia a hegemonia da renda média das regiões Sul e Sudeste, com as capitais dessas regiões ocupando as primeiras posições na comparação com outras metrópoles. Florianópolis mantém a liderança desde 2019, com renda média de R$ 4.215. São Paulo, que ocupava o 2º lugar em 2019, figura na quarta colocação em 2020 (R$ 3.542), sendo ultrapassada por Porto Alegre (R$ 3.775), que passa a ser a segunda mais rica.No outro extremo do ranking estão estados da região Nordeste e Norte, como Maranhão, que tem a menor declaração de patrimônio por habitante, e o Pará.O estudo da FGV Social aponta Nova Lima como a que concentra a maior renda média do estado, número que vem crescendo ano após ano. Em 2019, o valor da renda média por habitante no município foi de R$ 7.270. Já em 2020, ano da última pesquisa, divulgada nessa segunda-feira (13/2) e feita com base em dados do Imposto de Renda, a renda média subiu para R$ 8.897.Essa escalada na receita também é a maior entre os 19 municípios mais ricos e maiores do país, apontados pelo estudo da FGV Social. A renda dos nova-limenses teve um salto de 22,37% no período de um ano. Na cidade de São Paulo houve uma queda de 12,83% na renda média.Minas Gerais ocupa a 9ª posição do ranking com renda média de R$ 1.153.