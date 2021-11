Queijo italiano é o grande campeão do Araxá International Cheese Awards

Bra Duro Dop é o campeão Super Ouro do Araxá International Cheese Awards, concurso internacional realizado dentro da programação da Expoqueijo 2021 (foto: Danielle Moura/Divulgação)



O queijo italiano Bra Duro Dop foi o campeão Super Ouro do Araxá International Cheese Awards, concurso internacional realizado dentro da programação da Expoqueijo 2021, que aconteceu no último sábado (6/11).

O agrônomo especialista em produção de queijos Pedro Albano contou que o queijo vencedor foi inscrito no último dia de prazo. "Esse queijo também foi Super Ouro em Bergamo, na Itália. Pedi ao casal produtor para inscrevê-lo aqui e ele foi mais uma vez Super Ouro", relatou Pedro Albano. O queijo Bra Duro Dop é produzido com leite cru de vaca, e alcançou 105 pontos no concurso.

Queijo mineiro entre os medalhistas

Entre os 800 queijos participantes, 550 eram mineiros. A secretária estadual de Agricultura, Ana Valentini, comentou sobre a premiação. “Está na alma do mineiro, realmente, fazer um queijo cada vez melhor.”





Morador de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul do estado, Luiz Filipe Machado foi vice-campeão em uma das categorias do Concurso Internacional do Queijo em 2019. Após dois anos de trabalho e melhorias no processo de fabricação, ele comemorou a premiação em quatro categorias do Araxá International Cheese Awards: duas medalhas de bronze, uma de prata e uma de ouro, com o Queijo Parmesão Sara Reserva. Ele foi um dos mineiros mais premiados desta edição.

“Além de ser uma realização pessoal receber esse feedback positivo sobre o nosso trabalho, poder levar essa medalha para o meu pai, que trabalha há tantos anos na produção de queijo, é uma grande satisfação. Fico muito feliz por levar o título para minha cidade, que não é um município tão famoso na produção de queijo artesanal. Acredito que esse reconhecimento possa atrair a atenção do público para a atividade na região”.

A premiação

O júri foi formado por especialistas, professores, comerciantes e analistas sensoriais de queijos, que foram categorizados de acordo com suas características. Foram consideradas famílias-base para cada matriz leiteira: vaca, búfala, cabra, ovelha e misturado. E ainda as subfamílias em tipo de leite cru e pasteurizado, além das subfamílias em tipo de tecnologias que são mais abundantes no universo queijeiro.

As categorias consideradas foram: massas lácticas, massas moles, massas prensadas não cozidas, massas semi cozidas, massas cozidas, massas filadas, fundidos e inovadores, como condimentados, imersos em bebidas, etc.