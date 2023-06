Quais as 10 menores cidades de Minas

432

A menor cidade do Brasil, Serra da Saudade fica em Minas Gerais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que Minas Gerais é o segundo estado com maior número de habitantes do Brasil. No total, são 20.538.718. Em primeiro lugar está São Paulo, com 44.420.459.

Em Minas, a estimativa de densidade demográfica é de 35 habitantes por quilômetro quadrado. De 2010 para 2022, houve um crescimento populacional de quase 1 milhão de pessoas. Doze anos atrás, o estado tinha 19.597.330 habitantes.

Ainda que esteja entre os mais populosos do Brasil, Minas abriga cidades que estão entre as menos populosas do país, com menos de mil habitantes. É o caso de Serra da Saudade, oficializada como a menor cidade do Brasil. Do censo de 2010 para o atual, foram registrados 18 novos habitantes na cidade. O padre do município, inclusive, afirma conhecer todos os fiéis pelo nome.

Em Minas Gerais, 17 municípios têm menos de 2.000 habitantes.

Em Serra da Saudade houve aumento de 18 pessoas registradas no censo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Confira as 20 menores cidades de MG

1º- Serra da Saudade (833)

2º- Cedro de Abaeté (1.081)

3º- São Sebastião do Rio Preto (1.259)

4º- Grupiara (1.392)

5º- Doresópolis (1.461)

6º- Paiva (1.474)

7º- Antônio Prado de Minas (1.538)

8º- Consolação (1.563)

9º- Passabém (1.600)

10º- Tapiraí (1.690)

11º- Queluzito (1.770)

12º- Santo Antônio do Rio Abaixo (1.808)

13º- Pedro Teixeira (1.810)

14º- Seritinga ( 1.819)

15º- Douradoquara (1.829)

16º- Olaria (1.945)

17º- Serranos (1.990)

18º-Oliveira Fortes (2.027)

19º-Aracitaba (2.049)

20º -Senador José Bento (2.068)

