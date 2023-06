Censo 2022: confira as 10 cidades mais populosas de Minas Gerais

432

Censo de 2022 registrou aumento populacional em Minas Gerais (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil )

O resultado do Censo demográfico de 2022, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi divulgado nesta quarta-feira (28/6).De acordo com o levantamento, Minas Gerais é o segundo estado brasileiro mais populoso, totalizando 20.538.718 habitantes, perdendo apenas para São Paulo, que conta com 44.420.459.

Ao todo, no Brasil, o número de habitantes é de 203.062.512.

Em Minas, a estimativa de densidade demográfica é de 35 habitantes por quilômetro quadrado.



De 2010 para 2022, houve um crescimento populacional de quase 1 milhão de pessoas, visto que 12 anos atrás a quantidade registrada foi de 19.597.330. O crescimento foi de 0,39% por ano.

Veja a lista

1º - Belo Horizonte (2.315.560)

2º- Uberlândia (713.232)

3º - Contagem (621.865)

4º -Juiz de Fora (540.756)

5º -Montes Claros ( 414.240)

6º - Betim (411.859)

7º - Uberaba (337.846)

8º - Ribeirão das Neves (329.794)

9º - Governador Valadares (257.172)

10º - Divinópolis (231.091)