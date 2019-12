Cliente insultada ao vivo em sorteio de loja se emociona ao falar do episódio: 'Não estou bem'

(foto: Youtube/Reprodução)

We Boutique nessa quinta-feira (26), Andrea Assis Barbosa diz que ainda não sabe o que vai fazer com os prêmios que ganhou do estabelecimento: uma bolsa da marca Carmim e dois adjetivos desagradáveis. A cliente, afinal, foi chamada de 'chata' e 'testuda' por vendedoras da empresa durante a realização de um sorteio ao vivo no Instagram - as funcionárias se esqueceram de desligar a câmera do smartphone após a revelação da ganhadora.







11:20 - 28/11/2019 Jovem que invadia sites públicos e de lojas é preso ao violar página da Polícia Civil Não estou bem, sabe? Ainda vou ver o que faço com relação a isso", disse a cliente ao Estado de Minas, com a voz notadamente embargada.



A direção da We Boutique, que chegou a desativar os perfis da loja nas redes sociais, se manifestou sobre o caso no Instagram na noite dessa sexta-feira (27). "Viemos, respeitosamente, pedir desculpas à cliente Andreia Assis Barbosa e a todas as pessoas que se sentiram ofendidas com os comentários feitos por colaboradores durante o sorteio da Promoção de Natal", diz o texto.





Ainda de acordo com a nota, as ofensas direcionadas a Andrea Assis correspondem à "opinião pessoal de algumas funcionárias", que já teriam sido afastadas de suas atividades.





Procurada pela reportagem, a direção da We Boutique informou que não vai comentar o caso.