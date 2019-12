Após sorteio ao vivo, vendedoras esquecem câmera ligada e xingam ganhadora: 'Chata e testuda'

Trata-se dode uma bolsa realizadono, que acabou se transformando em. Tudo porque, logo após revelar a ganhadora do prêmio, as vendedoras se esqueceram de desligar a câmera do smartphone e começaram a falar mal da cliente contemplada.

"Nossa, mas a A.? P..que pariu! Vai tomar no c...!", protesta uma funcionária. "Quem é essa", pergunta outra colaboradora. "Aquela chata, testuda", responde uma colega.

(foto: Reprodução Instagram)

A loja não só retirou o vídeo do sorteio dos stories, como apagou seus perfis no Instagram e no. O momento, no entanto, já ficou registrado para a posteridade, já que seguidores do estabelecimento baixaram a gravação e trataram de espalha-la pela internet. "O bom que, agora, além da bolsa a moça vai ganhar uma bela de uma indenização! Hahahaha...", comentou um usuário no Twitter.