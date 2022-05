Criança cai de apartamento depois de ser deixada sozinha pelo pai

Uma criança de 7 anos caiu do apartamento onde mora depois de buscar ajuda para si e para a irmã, de 4, nessa terça-feira (18/5), em Uberlândia. Elas foram deixadas sozinhas em casa pelo pai, que saiu para beber. A mais velha dizia estar com fome e, ao cair da janela, só não teve ferimentos mais graves por ter a queda amortecida pela cobertura da garagem.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda foi do primeiro andar de um prédio no bairro Chácaras Tubalina, na zona oeste da cidade do Triângulo Mineiro. Era uma altura de cerca de 3,5 metros.