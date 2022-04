Mulher bate em bandido durante tentativa de assalto

Mulher luta contra bandido durante assalto em Passos (foto: Reprodução/ Câmera de segurança )





Um caso tem dado o que falar em Passos, no Sudoeste de Minas. Uma mulher agrediu um bandido durante uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (13/04). O suspeito fugiu depois que vizinhos apareceram.

No momento em que o homem tenta subir na moto, ele é agredido pela mulher, que reage com socos e chutes. Mesmo com as agressões, ele sobe novamente no veículo, mas a vítima senta na garupa para impedir o roubo e continua a agredi-lo.

Na sequência, o homem desce do veículo e arremessa a mulher. Mas, ela não desiste, levante e parte para cima do suspeito. Nesse momento, um vizinho aparece e o homem foge do local.



A PM foi acionada e fez o registro da ocorrência. “Já estamos com suspeito do roubo tentado no alvo”, garantiram os militares.

Segundo a polícia, a vítima precisou de atendimento médico. O caso é investigado pela Policia Civil. “O inquérito já foi aberto. A equipe de furto de veículos já está no local angariando imagens de câmeras de segurança de locais próximos visando à prisão do suspeito”, esclareceu o delegado Marcos Pimenta.