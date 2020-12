Saiba fazer a higienização de roupas e produtos após uma enchente

Mulher lavando suas roupas (foto: Freepik)





época mais chuvosa de Belo Horizonte também está chegando. O início de 2021 nos aguarda com tempos chuvosos - quem não se lembra das O verão já surgiu para nós, brasileiros, e a. O início de 2021 nos aguarda com tempos chuvosos - quem não se lembra das chuvas do início de 2020 , que marcaram o ano dos belorizontinos com os casos de enchente que prejudicaram pessoas e seus pertences - e, agora, muita gente está preocupada com a chegada dessa época e de suas consequências para toda a população.

As enchentes acontecem por problemas de longo prazo, como construções irregulares, o despejo de lixo em locais impróprios, a diminuição de espaços verdes, a redução dos escoamentos de rios urbanos e a falta de planejamento público. Assim, a água da chuva se acumula, os rios transbordam e a cidade fica inundada, causando alagamentos.

é muito importante ficar atento não só às possibilidades de chuva e aos riscos que se corre nessa época, mas também a uma enchente pode trazer risco à vida quando não se faz a higienização correta de roupas e produtos atingidos pela água contaminada. Portanto,não só às possibilidades de chuva e aos riscos que se corre nessa época, mas também a como lidar com eles . Por exemplo,quando não se faz a higienização correta de roupas e produtos atingidos pela água contaminada.

Quer saber como fazer a higienização correta dos seus pertences que tiveram contato com a água da enchente? Continue lendo.

Como fazer a higienização de roupas após uma enchente

Primeiramente, separe todas as roupas que foram atingidas pela enchente. Elas devem ser lavadas separadamente.

Caso você tenha máquina de lavar roupa com ciclo de água quente, coloque todas as roupas para bater com sabão na temperatura máxima possível para cada tipo de peça (após o uso, o ideal é limpar a máquina para não transmitir nenhum germe ou bactéria para outra remessa de roupas). Caso sua máquina de lavar não tenha esse recurso, deixe manualmente as peças de molho na água quente com sabão por alguns minutos.

Após a lavagem, coloque as roupas para secar onde bata a luz do Sol e, quando estiverem secas, examine se não sobrou nenhuma mancha de mofo. Se houver alguma marca, repita o processo e, caso não adiante, o ideal é se desfazer da peça.

Como fazer a higienização de produtos após uma enchente

Antes de começar a higienização, use luvas, botas de borracha e/ou outra proteção que ajude a eliminar qualquer tipo de contato com os objetos contaminados. Jogue fora tudo que não possa ser recuperado e limpe a lama que sobrou de dentro da casa.

Louça

Lave normalmente com água e sabão e, depois, mergulhe em uma solução de 200ml de água sanitária para quatro copos de água por uma hora.

Pisos, paredes e móveis

Lave com água e sabão, passe um pano com uma solução de 200ml de água sanitária para 20 litros de água e deixe secar naturalmente.

Frutas, verduras, legumes, carnes, ovos e laticínios

Devem ser descartados.

Alimentos industrializados e embalados em vidro, lata e caixa sem danos

Higienize as embalagens normalmente.

Muito cuidado com a saúde!

Fique de olho! Além de estar informado neste período de chuvas e conhecer seus direitos , é importante saber como lidar com situações críticas e o que fazer com pertences atingidos pela água contaminada para não ter problemas de saúde.