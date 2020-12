Vai comprar um carro? Saiba se ele já passou por uma enchente

Mulher comprando seu carro (foto: Freepik)

2020 o No quesito chuvas, este ano pegou toda a população belorizontina de surpresa. Vivenciamos inúmeros casos de enchente, que tornaram ano mais chuvoso de BH desde 2009 - com destaque para o mês de janeiro, que recebeu mais do que a média de chuvas esperadas para o ano todo.





2020 não foi um ano fácil. Além das chuvas recorrentes, a pandemia pegou muita gente de surpresa e economizar se tornou uma prioridade na lista de planejamento financeiro, que também incluiu o adiamento de tantos sonhos e de algumas compras maiores, como aquela viagem ou a aquisição de um carro.





medo de investir em um veículo seminovo. Isso porque quem mora em BH sabe da intensidade dos períodos de chuva nesta época do ano e, portanto, ao comprar um carro seminovo, é necessário prestar bastante atenção para saber se o carro já A procura por carros sempre foi alta por ser considerado um bem necessário, mas durante a pandemia houve um aumento do. Isso porque quem mora em BH sabe da intensidade dos períodos de chuva nesta época do ano e, portanto, ao comprar um carro seminovo, é necessário prestar bastante atenção para saber se o carro já passou por uma enchente.

Ficou curioso para descobrir se um veículo tem mesmo passagem por uma enchente? Veja só:





Como saber se um carro já presenciou uma enchente?





Mesmo quando se tenta esconder, alguns detalhes mostram que um carro já passou por uma inundação. Isso porque um alagamento pode trazer sérios problemas a todo o sistema do veículo: a água pode danificar o sistema de escape e o catalisador, os rolamentos das rodas, os freios, o alternador, os sistemas elétrico e eletrônico e, principalmente, o motor. São muitos os problemas que você pode ter que enfrentar.





Alguns dos principais são:





Cheiro de mofo e umidade





Não tem jeito, o mofo se instalará na parte interna e será bastante difícil secar completamente o carro que sofreu uma inundação. A umidade pode estar no assoalho, no porta-malas e no compartimento do estepe. Fique de olho e questione sempre a procedência do problema para não restar dúvidas!





Ferrugem





Confira se debaixo do capô e do fundo do carro há mais ferrugem que o comum para o tempo de vida do carro. Um forte indício de que ele sofreu com uma enchente!





Sistema elétrico

Essa parte é mais complicada - portanto, caso não entenda completamente, o ideal é chamar um profissional para fazer uma revisão. Verifique todo o sistema elétrico do veículo, se não há água nos conjuntos ópticos e se os sistemas de som, luzes e ar-condicionado estão funcionando corretamente.

Bancos

Se possível, vire os assentos do banco para averiguar se não há manchas ou marcas que denunciam que o carro é uma vítima de enchente.

Óleo do motor

Confira o óleo e a vareta de inspeção - se encontrar um líquido esbranquiçado, significa que entrou água no motor.

Chuva provoca alagamentos, desabamentos na capital mineira e região metropolitana (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

E agora, o que fazer?

Se encontrou um ou mais problemas, grandes chances de o carro ser uma cilada. Se ainda não tiver certeza, leve o veículo a um profissional para averiguação completa e peça seu histórico de manutenção.

Caso ele realmente seja uma vítima de enchente, mesmo que esteja sendo vendido por um valor baixo, pense bem antes de fechar negócio. Os danos aparecerão mais tarde e você terá uma dor de cabeça desnecessária em um futuro não muito distante. Muitas vezes, é melhor pagar um pouco mais por um produto de qualidade, que não trará inconveniências a você e ao seu bolso.

Portanto, antes de comprar um carro seminovo, verifique bem o veículo e faça uma pesquisa completa para não ter nenhuma dor de cabeça lá na frente!

