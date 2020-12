Começou uma enchente? Saiba o que fazer nesses casos

Transbordamento do córrego Vilarinho deixa vários estragos na região de Venda Nova. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O verão chegou e com ele chegam também as chuvas que trazem os casos de enchente, os alagamentos e os inúmeros estragos em áreas urbanas. Não dá para se esquecer das chuvas do início do ano, que causaram inúmeros estragos por toda a cidade de Belo Horizonte, por exemplo.

E é por essas e outras que não dá para ficar aéreo quando se trata dos desastres causados pelas chuvas. É muito importante se manter informado em relação ao clima e também sobre o que fazer em casos de enchente, principalmente quando ela começa a danificar carros, casas e outros bens materiais.

Continue lendo e confira quais atitudes tomar nessas situações:

Por que acontece uma enchente?

Uma enchente é provocada por problemas de longo prazo. As principais causas são as construções irregulares, o despejo de lixo em locais inapropriados, a diminuição de espaços verdes nas cidades, a redução dos escoamentos de rios e lagos urbanos e a falta de planejamento público para a contenção de enchentes e para a melhoria das estruturas.

Com todos esses problemas, a água da chuva se acumula, os rios transbordam e a cidade fica inundada, causando os constantes alagamentos com os quais já estamos familiarizados, infelizmente.

Como prevenir uma enchente?

Existem algumas coisas que podem ser feitas para prevenir uma enchente, mas essas são atitudes realizadas entre sociedade e governo em conjunto. São elas.

Áreas verdes

Espaços com vegetação evitam que a água da chuva escorra pelas ruas, já que há maior absorção; além disso, evitar o desmatamento evita também o assoreamento dos rios.

Pavimentos sustentáveis

Permitem que a água da chuva se infiltre em sua estrutura.

Lixo no lugar certo

O descarte incorreto pode entupir bueiros e causar alagamentos. É um dever de todos jogar o lixo no lixo!

Outras obras públicas

Barragens, piscinões, canalização de córregos, instalação de tubos de gravidade em rodovias, limpeza dos bueiros e desassoreamento dos rios.

Obras na avenida Vilarinho para segurar as enchentes, em Venda Nova. - Implantação da estrutura de captação dos escoamentos superficiais dos córrego Vilarinho e Nado (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O que fazer quando há risco de enchente?

No caso de risco de enchente (ou seja, quando há a possibilidade dela acontecer), já é possível tomar alguns cuidados prévios. Fique de olho nas notícias locais sobre a previsão do tempo e saiba aonde ir em uma situação crítica.

Já deixe sua casa pronta, organize tudo que for preciso, coloque os móveis e eletrodomésticos em um local alto, tire todos os aparelhos da tomada e separe documentos importantes e dinheiro para levar consigo. Antes de sair, converse com sua família, alinhe as informações de contato e tranque bem a casa (e nunca se esqueça do animal de estimação, ok?). Só retorne para casa quando for seguro.

O que fazer durante uma enchente?

Durante uma enchente, o importante é agir. Procure ir para um lugar mais alto com todos os familiares e pets e leve consigo água e alimentos. Desligue a energia, feche os registros e nunca ande pela água suja sem algo que possa ajudar a verificar o chão à frente.

Caso more em uma área de risco, o ideal é sair de casa para um local seguro. E caso esteja dentro de um carro, siga para um local mais alto, longe de ruas que alagam facilmente. Em caso de emergência, ligue imediatamente para a Defesa Civil (199).

Confira algumas dicas valiosas para lidar com as tempestades desta época.

É preciso ficar sempre atento!

É muito importante ficar de olho nas notícias sobre o clima, principalmente nesta época do ano, em que tempestades podem ocorrer e causar estragos pela cidade com os riscos de enchentes. Com atitudes preventivas, podemos evitar que algo ruim aconteça conosco e com quem amamos.

