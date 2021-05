Itabira cria moeda social digital para população de baixa renda

Moeda digital social fomentará o comércio de Itabira. Estabelecimentos serão cadastrados pela prefeitura (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação)

Itabira, na Região Central de Minas, criou uma moeda digital chamada “Facilita” com os objetivos de distribuição de renda a famílias em situação de pobreza e fomentar o comércio local. O programa irá atender 4.579 famílias ou 14.550 pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, nas áreas urbanas e rurais.

A moeda digital social Facilita irá atender a população usuária da Secretaria de Assistência Social gerando renda para famílias em situação de pobreza (renda mensal de até R$ 89) e de extrema pobreza (de R$ 89,01 a R$ 178).

A concessão do benefício será feita mensalmente, em caráter financeiro para aquisição direta, na rede credenciada de estabelecimentos comerciais do município, dos seguintes itens: gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e de limpeza e gás de cozinha. Não será permitida a aquisição de bebidas alcoólicas, cigarros e congêneres.

Foi através da Lei 5.271, sancionada pelo prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, que houve a “Política Pública Municipal de Combate à Pobreza e Geração de Renda”, que tem dentre as ações o Programa de Transferência de Renda Básica de Cidadania, a moeda social eletrônica, a “Facilita”.

A política pública de combate à pobreza visa ainda fomentar uma rede local de comércio solidário; realizar programas, projetos, cursos e capacitações aos beneficiários, com intenção de superar as desigualdades econômicas e sociais embasadas no empreendedorismo social e na economia solidária; e a promoção da empregabilidade.

“Essas famílias já estão cadastradas no CadÚnico da secretaria, as famílias já estão referenciadas por bairro e estamos revisando todo o cadastro, a fim de comprovar a situação socioeconômica de cada família que irá receber o benefício”, explica o secretário municipal de Assistência Social, Elson Alípio Júnior.

Segundo a prefeitura de Itabira, o fomento ao comércio local é uma diretriz para construir um comércio circular, onde o recurso investido ficará no próprio comércio da cidade.



Além disso, as ações de combate à pobreza também irão promover articulação com entidades de formação profissional, escolas técnicas, empresas, universidades e entidades sociais para capacitação, reciclagem profissional e assistência aos beneficiários.



O planejamento é de que cerca de R$ 30 milhões sejam injetados na economia local em quatro anos.

Ainda de acordo com o secretário de Assistência Social, quem não está cadastrado e está em situação de vulnerabilidade social poderá fazê-lo posteriormente, em data a ser divulgada pela pasta.

No momento, a prefeitura está atualizando os cadastros das famílias em vulnerabilidade e está em processo de implantação, na Secretaria de Assistência Social, a realização de licitação para contratação de empresa que irá viabilizar o uso do cartão eletrônico pelo comércio local.



Os comerciantes irão manifestar interesse em receber este cartão e serão cadastrados no programa. Só assim estarão aptos para comercializar os produtos.

A Prefeitura de Itabira explica, ainda, que o valor do benefício será regulamentado posteriormente, de acordo com a disponibilidade orçamentária. A lei determina que a moeda social não pode ser inferior a 10% do salário mínimo em vigor.