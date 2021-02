COVID-19: Entenda as regras de proteção contra as novas cepas

A descoberta de novas cepas de coronavírus mudam os cuidados sanitários do dia a dia? Pesquisadores afirmam que as três principais mutações do Sars-CoV-2 em circulação no mundo são mais contagiosas que a variante original. E isso levou alguns países a exigir equipamentos de proteção mais eficientes, como máscaras, para tentar barrar o avanço da COVID-19. A descoberta dede coronavírus mudam os cuidados sanitários do dia a dia? Pesquisadores afirmam que as três principais mutações do Sars-CoV-2 em circulação no mundo são mais contagiosas que a variante original. E isso levou alguns países a exigir equipamentos de proteção mais eficientes, como, para tentar barrar o avanço da







Para mais vídeos como este, acesse nosso canal







As cepas que mais preocupam no momento são a B.1.351, identificada pela primeira vez na África do Sul; a B.1.1.7, identificada pela primeira vez no Reino Unido; e a B.1.1.28, identificada pela primeira vez em Manaus (Amazonas). Para entender mais sobre a B1, variante brasileira, confira este vídeo que fizemos em outra edição do #PRAENTENDER.

Maior procura por atendimento

Pesquisadores têm detectado aumento na procura por atendimento médico, o que eleva a pressão sobre os sistemas de saúde. Autoridades de saúde acreditam que a linhagem P1, identificada no Amazonas, já se espalhou por outros estados. Mas, como poucas amostras são de fato sequenciadas, fica difícil registrar a disseminação da cepa.





Testes mostraram que Araraquara, cidade do interior de São Paulo, é uma das mais afetadas pela P1 neste começo de 2021. A variante foi identificada no município em fevereiro e o número de óbitos por COVID-19 dobrou em comparação a janeiro. Para tentar conter o colapso no sistema de saúde, a prefeitura decretou fechamento total entre 21 e 23 de fevereiro.





Atenção às máscaras faciais

A máscara PFF2, também chamada de N95, é usada principalmente por profissionais da saúde e tem um poder de filtragem superior ao das outras máscaras cirúrgicas e de pano.





Para a especialista em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Ethel Maciel, as novas variantes do coronavírus exigem o uso de máscaras mais eficazes, como a PFF2.





“A máscara PFF2 tem um filtro que, na hora que a gente vai inspirar ou expirar, consegue filtrar partículas muito pequenas, partículas menores que o vírus. Ela tem um poder de filtração maior, tanto se a gente tiver infectado, para que a gente não transmita, quanto se alguém infectado estiver próximo, para que o ar seja filtrado antes que a gente respire”.





Máscaras de pano

A máscara de pano é a mais comum no dia a dia dos brasileiros, mas ela requer cuidados. Ela precisa ter três camadas e estar bem ajustada ao rosto. A preferência também deve ser dada a tecidos que tenham algodão na composição. Devem ser usadas de forma individual, assim como todas as outras, e somente por três horas. Após esse período, é necessário retirá-la, e guardar em saco de papel ou plástico para poder lavar. Lave, no máximo, por 30 vezes essas máscaras, para que elas não percam a eficácia.





“O ideal é você usar as duas (máscara PFF2 e de tecido), mesmo que você esteja num lugar aberto. Por conta dessas novas variantes, a gente não tem ainda tantos estudos, mas a gente já sabe que elas são mais transmissíveis. Então, melhor se cuidar. Acho que nesse momento da pandemia, grande parte das pessoas já tem pelo menos duas máscaras de tecido que poderia utilizar. Lembrando que a máscara de tecido, quando você chegar em casa, você lava com água e sabão e deixa ela arejando”, explica Ethel.





Além desses cuidados com as máscaras, as outras medidas de proteção contra o coronavírus continuam valendo, como o distanciamento social e o uso de álcool em gel.

*Estagiários sob supervisão do subeditor Rafael Alves