Coronavac: vídeo explica eficácia da vacina contra COVID-19

(foto: Reprodução/vídeo)



O Instituto Butantan anunciou que a



O Instituto Butantan anunciou que a eficácia global da vacina Coronavac é de 50,38% , imunizante produzido em parceria com o laboratório chinês SinoVac. Muitas porcentagens foram informadas pelo governo do estado de São Paulo. Confira o vídeo abaixo #PraEntender o que significa essa taxa de eficácia e os impactos no combate à COVID-19 a partir da vacinação no Brasil.





Outra taxa foi apresentada, de 78%. Ela se refere a quadros leves de contaminação pelo coronavírus. A taxa de 100% de eficácia foi atribuída aos casos graves, quando há necessidade de internação em leitos clínicos ou em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Porém, essa total eficiência foi constatada num grupo de sete voluntários. Para especialistas em saúde, o importante estatisticamente é a taxa de 50,38%.





Apesar de aparentar ser baixo, esse índice aponta um caminho para o país tentar reduzir pela metade as buscas por atendimentos em hospitais públicos e particulares. Outras vacinas que fazem parte do Plano Nacional de Imunização (PNI) também têm eficácia semelhante à CoronaVac, como a vacina do rotavírus e a da gripe, que a depender do vírus que circula fica por volta de 50%.





Outro ponto importante a esclarecer é que, mesmo apresentando eficácia inicial menor que as de outras vacinas contra o coronavírus, como as da Pfizer e da Moderna, o valor está acima do mínimo exigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que é de 50% na proteção geral.





A infectologista e especialista em saúde pública Luana Araujo explica que a eficácia da CoronaVac é suficiente para começar a reduzir o número de casos. “É claro que quanto maior a eficácia, ‘melhor’ a vacina no sentido de que ela é capaz de evitar mais casos. Mas em termos de população, 50% já é o suficiente para a gente reduzir muito a circulação do vírus naquela população e, portanto, diminuir ainda mais o número de casos”, explica Luana.





As pesquisas mundiais com as vacinas em uso, desenvolvimento ou teste ainda não são conclusivas sobre por quanto tempo as pessoas vacinadas ficarão protegidas do vírus Sars-CoV-2. Por isso, é bem possível que a vacina contra o coronavírus entre para o calendário de imunização nos próximos anos. Ou seja, mesmo as vacinas com alto índice de eficácia serão, provavelmente, apenas as primeiras que a população mundial tomará nos próximos anos para tentar controlar a COVID-19.





Boatos e mentiras nas redes





Muitas informações falsas inundaram as redes sociais após a sequência de anúncios de dados sobre a vacina Coronavac. Os sucessivos adiamentos da apresentação, inicialmente marcada para 15 de dezembro de 2020, mas adiada para o dia 23/12 e, depois, para 12 de janeiro, provocaram desconfiança sobre a eficácia da vacina. Depois dos números preliminares apresentados na primeira coletiva do instituto, cientistas de todo o Brasil pressionaram o Butantan a apresentar as informações completas sobre os testes.