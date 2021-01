Ministério da Saúde pede entrega imediata das vacinas da Coronavac

(foto: Pixabay/ Reprodução)

daencaminhou, na tarde desta sexta-feira (15), ao Institutoum ofício no qual pede a entrega imediata de 6 milhões de doses importadas da Coronavac. A informação foi divulgada pelo jornalista Caio Junqueira, naO documento é assinado pelo diretor do departamento de logística em Saúde, Roberto Ferreira Dias, e direcionado ao diretor-geral do Butantan, Dimas Covas.“Solicitamos os bons préstimos para disponibilizar a entrega imediata das 6 milhões de doses importadas e que foram objeto do pedido de autorização de uso emergencial perante a Anvisa”, diz o documento divulgado pela CNN.“Ressaltamos a urgência na imediata entrega do quantitativo contratado e acima mencionado, tendo em vista que este Ministério precisa fazer o devido loteamento para iniciar a logística de distribuição para todos os estados da federação de maneira simultânea e equitativa, conforme cronograma previsto no Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19, tão logo seja concedido a autorização pela agência reguladora, cuja decisão está prevista para domingo, dia 17 de janeiro de 2021”, complementa o documento.