De Lula a Chuu do Loona: mundo está conectado com a 'Teoria dos 6 graus'

Apesar do teor cômico, a brincadeira foi inspirada na teoria do psicólogo americano Stanley Milgram, que fez um estudo que diz que são necessárias apenas seis conexões para duas pessoas distantes estarem conectadas (foto: Reprodução BBC e Ricardo Stuckert)

A brincadeira, que virou uma trend no Twitter, é fazer as mais improváveis conexões entre personalidades públicas ou se colocar no meio. Apesar do teor cômico, tem um fundo de verdade: um estudo do psicólogo americano Stanley Milgram aponta que são necessárias apenas seis conexões, ou menos, para duas pessoas estarem ligadas.

Como por exemplo, a cantora de kpop Chuu, ex-membro do grupo Loona, foi conectada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por meio de cinco pessoas.



A artista conheceu Hyunjin, integrante do grupo Straykidz, que já tirou fotos com a cantora Dua Lipa. A britânica já trabalhou com Miley Cyrus, que posou com a brasileira Ludmilla. A cantora de funk tirou fotos com o petista em 2022. Assim, Lula e Chuu foram conectados.



Veja outros exemplos:

Se você esteve na internet na última semana, você viu perfis conectando personalidades públicas em seis graus de separação. Essa teoria diz que todas as pessoas do mundo estão distantes uma das outras a, no máximo, seis laços de amizade.

TEORIA DOS 7 GRAUS DE SEPARAÇÃO



gugu gaiteiro X michel foucault pic.twitter.com/hbegbn9o0m %u2014 mau (@mauamendola) February 25, 2023

TEORIA DOS 7 GRAUS DE SEPARAÇÃO



Froid (rapper) & Freud (pai da psicanálise) pic.twitter.com/nxziKnNbo6 %u2014 RAP, falando (@rapfalando) February 25, 2023

TESTANDO A TEORIA DOS 7 GRAUS DE SEPARAÇÃO #3



MC Pipokinha à Josef Stalin dentro de 7 apertos de mão, apreciem: https://t.co/GHg1dTbF2u pic.twitter.com/A7SLnxflOx %u2014 L ø a x %uD83C%uDF3B (@LoaxRjs) February 22, 2023

TEORIA DOS 7 GRAUS DE SEPARAÇÃO:@defantediogo à Jesus Cristo pic.twitter.com/EEZ71PbbZy %u2014 Vini Lima %uD83D%uDC85%uD83C%uDFFF (@spviniciuslima) February 24, 2023

ligando a chuu do loona e o lula em 5 apertos de mão - a thread pic.twitter.com/pqhKztH96k %u2014 paulinha (@euncvoir) February 25, 2023

TEORIA DOS 7 GRAUS DE SEPARAÇÃO



Xurrasco a Taylor Swift dentro de 7 apertos de mão: pic.twitter.com/pVoQrmxjqS %u2014 Update Swift Brasil (@updateswiftbr) February 24, 2023