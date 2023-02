Volta do Zé Gotinha movimenta as redes: 'E esse shape?'

O nome 'Zé Gotinha' ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter (foto: Reprodução Twitter Lula e Ministério da Saúde )







Uma arte com o mascote com os punhos cerrados e o escrito 'Zé Gotinha voltou!' conquistou a internet pelo formato do desenho. "O shape", comentou um perfil. "Vai acabar com todos os antivacinas."



O personagem Zé Gotinha foi criado nos anos 1980 para incentivar a vacinação infantil. Durante o governo Jair Bolsonaro (PL), o mascote foi deixado de lado. O retorno era uma das promessas da campanha de Lula na eleição presidencial de 2022 e uma crítica ao movimento antivacina no brasil, que cresceu durante a pandemia.



Com a vitória do petista, o personagem voltou. Nesta-segunda, o Zé foi aplaudido assim que subiu ao palco da cerimônia de lançamento da Mobilização Nacional pela Vacinação.





"Cadê o Zé Gotinha? Nosso querido Zé Gotinha?"



Pois é Presidente Lula, a gente se perguntou o tempo todo por onde andava o nosso querido Zé Gotinha, e hoje podemos afirmar que ele voltou, e voltou em grande estilo, na abertura da Campanha Nacional pela Vacinação.



presidente Lula toma dose de reforço de vacina contra Covid-19, abrindo o Movimento Nacional pela Vacinação

O ZÉ GOTINHA VOLTOU



A cara do Zé gotinha KKKK parece que ele voltou pra dar murro em antivacina







A volta do Zé Gotinha, mascote infantil do Ministério da Saúde, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (27/2). Ele esteve presente no lançamento da Mobilização Nacional pela Vacinação, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu do seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), que é médico, a dose da vacina bivalente contra a COVID.