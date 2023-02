COVID: Alckmin vacina Lula com dose de reforço bivalente; veja vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, lançaram na tarde desta segunda-feira (27/2), na Unidade Básica de Saúde 1 (UBS) do Guará, em Brasília, o Movimento Nacional pela Vacinação. Durante a cerimônia, o vice-presidente, que é médico de formação, aplicou no petista a dose de reforço com a vacina bivalente para covid-19 . "Hoje eu tomei a minha quinta, se tiver a sexta eu vou tomar sexta, a sétima", disse o presidente.

Antes disso, na abertura da cerimônia, a ministra Nísia, ao anunciar os nomes dos presentes, escutou um início de vaia para a governadora Celina Leão (PP). A chefe da pasta da Saúde enfatizou o slogan do governo ‘União e Reconstrução’ e disse ser preciso “proteger nossas vidas. Esse movimento tem que ser do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, de toda a sociedade. Logo em seguida, a senhora Odete da Silva, 83 anos, foi a primeira a receber a dose de reforço da vacina bivalente.

A iniciativa do governo federal prevê ações para ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), e marca o início da vacinação com a vacina bivalente contra a covid-19, que terá reforço de doses para os grupos prioritários.