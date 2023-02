COVID-19: vacinação com imunizante bivalente começa nesta segunda em Minas

As vacinas bivalentes já são eficazes contra novas variantes do vírus original da COVID (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A vacinação com imunizantes bivalentes contra a COVID-19 deve começar na segunda-feira (27/2) em Minas. Nesta primeira fase do esquema vacinal, serão imunizados idosos acima de 70 anos, moradores de instituições de longa permanência, quilombolas e indígenas.





“A partir de semana que vem, o Estado de Minas Gerais distribui essa vacina, para que a gente comece, no dia 27, a vacinação da bivalente para o público vulnerável. Recebemos cerca de 350 mil (doses) hoje, mas o acumulado é o suficiente para vacinar todo esse grupo”, afirmou o secretário.





“No decorrer do ano, há uma expectativa que essa vacina bivalente, uma vacina anual, possa aumentar para acima de 60 anos, depois 50, 40. A grande discussão é se inclui o portador de comorbidade de qualquer idade ou se a gente vai descendo apenas por idade, pela facilidade de os municípios vacinarem por idade. Essa discussão ainda está acontecendo no Ministério da Saúde”, completou.





Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informa que recebeu, até o momento, o total de 356.400 doses da vacina bivalente contra a doença: “Nas próximas horas, a SES-MG deve receber nova remessa de doses do imunizante, do Ministério da Saúde”.





O órgão ressalta ainda que a distribuição das doses para as Unidades Regionais de Saúde (URS) começou em 15 de fevereiro, e a expectativa é que, até sexta-feira (24/2), todas as URS, incluindo o município de Belo Horizonte, receberão os imunizantes. “Seguindo o cronograma do Ministério da Saúde, a estratégia de intensificação da vacinação terá início no dia 27/2 em todo o estado", diz.





Esquema vacinal





A coordenadora Estadual do Programa de Imunizações da SES-MG, Josianne Gusmão, explica que as vacinas bivalentes já são eficazes contra novas variantes do vírus original da COVID. “A vacina bivalente contra COVID-19 inclui RNA que codifica a proteína ‘spike’ da cepa original de SARS-CoV-2 e da Ômicron e variantes BA.4 e BA.5.”





Ela lembra que os imunizantes são recomendados para pessoas com 12 anos ou mais de idade e que estiverem incluídas nos grupos elencados para vacinação, que acontecerá de forma escalonada em cinco fases.





Confira o cronograma:





Fase 1: pessoas com 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente.





O esquema vacinal para os grupos prioritários será de uma dose da vacina bivalente (reforço) a partir dos 12 anos de idade, para pessoas que apresentarem pelo menos o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de quatro meses da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com vacinas monovalentes.





Pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as doses de reforço de vacinas bivalentes e que não iniciaram a vacinação ou que estão com o esquema de duas doses monovalente incompleto deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas COVID-19 monovalentes. A dose de reforço para pessoas que não estão no grupo prioritário será feita com a vacina monovalente disponível no momento, conforme a recomendação vigente.





Vacinação em BH





Apesar das informações repassadas pelo secretário estadual de Saúde e pela SES-MG, a Prefeitura de Belo Horizonte informa, em nota, que ainda aguarda informações sobre o repasse das doses de vacina bivalente para iniciar a imunização.





“As vacinas são adquiridas pelo Ministério da Saúde, que as distribuem aos Estados, que por sua vez as repassam aos municípios. A Prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para iniciar esta nova etapa de vacinação.”