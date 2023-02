Belo Horizonte começa a vacinar bebês de 6 a 11 meses contra COVID-19

Um posto de cada uma das nove regionais está realizando a vacinação dos bebês. Cerca de 12 mil doses devem ser aplicadas (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) começou a vacinar, nesta segunda-feira (6/2), bebês de 6 a 11 meses e 29 dias, sem comorbidades, para a campanha de vacinação contra a COVID-19. Ao todo, a prefeitura informa que cerca de 12.400 bebês na faixa etária devem ser contemplados nesta fase da campanha.









O município tem seguido as determinações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação para realizar os chamamentos dos públicos para a imunização. Dentro desses grupos já foram convocadas crianças de 2 anos e 10 meses, 2 anos e 11 meses e 3 a 11 anos, sem comorbidades, e 6 meses a 2 anos com comorbidades.





Em BH, segundo a atualização do boletim epidemiológico da última quarta-feira (1/2), a cobertura vacinal em relação à população de 3 e 4 anos em chega a 34,1% na primeira dose e 18,3% na segunda. Já entre as crianças de 5 a 11 anos a cobertura sobe consideravelmente para 87,1% (1ª dose) e 66,2% (2ª dose).





Na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 12.160 doses da vacina Pfizer Baby. A remessa permite a imunização de 6.080 bebês com primeira e segunda dose. As vacinas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde aos Estados, que repassam aos municípios.





A fase atual da campanha ocorre em todas as nove regionais da cidade de 8h às 17h, sendo em um centro de saúde de cada, veja a lista dos postos abaixo.

Segurança para os filhos

Poliana Cruz levou a pequena Maya, de 8 meses, para vacinar e contou a emoção do momento (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press) Na manhã desta segunda-feira (6/2) as mães de primeira viagem, Poliana Cruz e Jordânia Medeiros, levaram os filhos até o Centro de Saúde Marco Antônio Menezes, no bairro Sagrada Família, região Leste de BH. As duas fizeram questão de aproveitar as primeiras horas do dia para imunizar seus filhos.





“Eu já queria levá-lo bem antes, né? E sempre ficava olhando para ver se já estava disponível”, disse Jordânia, mãe de Ivan, de 8 meses. Ela ressaltou o cuidado em manter a vacinação do pequeno em dia. “Me sinto supersegura e eu quero que ele esteja protegido igual a gente está.”





Jordânia trabalha com administração e conta que mora na capital há um ano e meio, com o filho e o marido, Murilo. Natural de Patos de Minas, ela destacou que a família sempre procura o posto para vacinação e a próxima do filho é a de Febre Amarela, com nove meses.





Já a dentista e pesquisadora Poliana Cruz comentou sobre a emoção em levar a pequena Maya, também de 8 meses, para se proteger contra a COVID-19. “A gente já aguardava esse momento há muito tempo e agora que ela tomou a primeira dose da vacina nós estamos bem felizes e um pouco mais aliviados”, contou.





Trabalhando na área da saúde, Poliana já tem o esquema vacinal completo. Durante a gestação, ela recebeu duas doses do imunizante contra a COVID e ressaltou que a filha já nasceu com alguns anticorpos. Mas, de qualquer maneira, a família sempre procura meios de se proteger. “Nosso cartão de vacinação é todo completo e o da Maya também. As vacinas que não tinha na rede pública a gente buscou na rede privada”, completou a dentista.

Vacinômetro

Dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais(SES-MG) disponíveis no vacinômetro pediátrico, atualizado nesta segunda, indicam que entre as crianças de 3 a 11 anos de idade, 36,60% estão imunizadas com as duas doses da vacina . Já a primeira dose foi aplicada em 50,13% do público alvo, que é estimado em 2,4 milhões.





No público geral, que obedece o esquema de quatro doses - duas de reforço -, Minas tem 81,03% das pessoas vacinadas com duas doses. A terceira dose, que é a primeira de reforço, atinge uma cobertura de 53,08%. E a quarta dose, que em muitos municípios está com a campanha “travada” em pessoas com mais de 40 anos, foi aplicada em 46,16% do público.

Postos de BH que vacinam bebês de 6 a 11 meses

Barreiro

Centro de Saúde Barreiro de Cima - Praça Modestino Sales Barbosa, 100, bairro Flávio Marques Lisboa

Centro-Sul

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia - Rua Cristina, 961, bairro São Pedro

Leste

Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes - Avenida Petrolina, 869/871, Sagrada Família

Nordeste

Centro de Saúde São Paulo - Rua Aiuruoca, 455, São Paulo

Noroeste

Centro de Saúde Carlos Prates - Rua Riachuelo, 35, Carlos Prates

Norte

Centro de Saúde Aarão Reis - Rua Waldomiro Lobo, 177, Aarão Reis

Oeste

Centro de Saúde Betânia - Rua Canoas, 678, Betânia

Pampulha

Centro de Saúde Dom Orione - Av. Otacílio Negrão de Lima, 2.220, São Luiz

Venda Nova

Centro de Saúde Paraúna - Rua João Ferreira da Silva, 248, Mantiqueira



*Estagiário sob supervisão