Minas Gerais recebe 180 mil doses de vacina para menores de 4 anos

A retomada da vacinação dos menores de 4 anos na capital começa nesta segunda-feira (6/1), anunciou a Prefeitura de Belo Horizonte. (foto: Fábio Marchetto/SES) Chegaram a Minas Gerais, na noite desta quinta-feira (2/2), 180 mil doses da vacina infantil contra a COVID-19. Os imunizantes da Pfizer vão agora para os municípios, com destino ao público alvo: crianças de 6 meses a 4 anos que vão receber a primeira ou segunda dose.





A Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e a regional de Coronel Fabriciano receberam as vacinas ainda hoje. As demais regionais de saúde vão receber o imunizante a partir desta sexta-feira (3/2), informou a Secretaria Estadual de Saúde.



Uma nota técnica do Ministério da Saúde publicada recentemente definiu que, a partir de agora, as crianças de 6 meses a 4 anos que já foram vacinas com a Pfizer Kids devem receber, ao todo, 3 doses do mesmo imunizante. As que serão vacinadas pela primeira vez, também, com o intervalo previsto entre elas.





Retomada na capital

retomada da vacinação dos menores de 4 anos na capital começa nesta segunda-feira (6/1), anunciou a Prefeitura de Belo Horizonte. Todos os postos de saúde vão receber o imunizante.

Os pais ou responsáveis devem levar o bebê ao centro de saúde com documento de identificação com foto, certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Caso um terceiro leve a criança, é preciso apresentar um termo de autorização assinado pelos pais.

A falta de imunizante fez com que a cobertura vacinal desse público ficasse muito abaixo do esperado. No início do ano, o Ministério da Saúde afirmou que havia “assinado acordo com a farmacêutica Pfizer para a compra de mais 50 milhões de doses da vacina covid-19”, visando solucionar esse problema.