Vacinação em BH: as crianças que podem receber as novas doses contra COVID

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os imunizantes estarão disponíveis, exclusivamente, para aplicação da segunda dose (foto: Fábio Marchetto/Divulgação)



Belo Horizonte retomará, nesta sexta-feira (20/1), a aplicação de 2ª dose da Vacina contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos. As doses de CoronaVac serão distribuídas em nove centros de saúde do município.





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), após orientações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) , os imunizantes estarão disponíveis, exclusivamente, para aplicação da segunda dose, uma vez que o quantitativo recebido das vacinas não é suficiente para retomar a aplicação da primeira dose para as crianças de 3 e 4 anos, ainda não vacinadas.

Quais crianças poderão se vacinar?









Para as crianças que serão levadas à vacinação por terceiros, será necessário apresentar o termo de autorização para vacinação devidamente preenchido e assinado. O documento pode ser baixado aqui

Locais de Vacinação

Os centros de saúde de H que estarão aplicando a 2ª dose da Vacina contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos são:

Barreiro

Centro de Saúde Barreiro de Cima - Pç. Modestino Sales Barbosa, 100, Bairro Flávio Marques Lisboa

Centro-Sul

Centro de Saúde Santa Rita de Cássia - Rua Cristina, 961, Bairro São Pedro

Leste

Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes - Avenida Petrolina, 869/871, Bairro Sagrada Família

Nordeste

Centro de Saúde Goiânia - Rua Pomba, 677, Bairro Goiânia

Noroeste

Centro de Saúde Carlos Prates - Rua Riachuelo, 35, Bairro Carlos Prates

Norte

Centro de Saúde Aarão Reis - Rua Waldomiro Lobo, 177, Bairro Aarão Reis

Oeste

Centro de Saúde Betânia - Rua Canoas, 678, Bairro Betânia

Pampulha

Centro de Saúde Dom Orione - Av. Otacílio Negrão de Lima, 2.220, Bairro São Luiz

Venda Nova

Centro de Saúde Paraúna - Rua João Ferreira da Silva, 248, Bairro Mantiqueira

Falta de vacinas contra a Covid-19

A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte voltou a reafirmar que há disponibilidade de pessoal e insumos para que todo o grupo seja convocado para a vacinação, mas que a quantidade de imunizantes disponíveis não permite que isso seja feito





As vacinas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, que as encaminha aos estados que, por sua vez, repassam as doses aos municípios. Belo Horizonte vem lidando com escassez de imunizantes nos últimos meses.





De acordo com o Ministério da Saúde, o problema da falta de imunizantes para crianças é nacional e é um dos principais desafios do governo Lula, que tomou posse em 1º de janeiro.



Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a pasta afirmou que “assinou um acordo com a farmacêutica Pfizer para a compra de mais 50 milhões de doses da vacina covid-19”.





“Com a aquisição, que complementa o contrato vigente, o número total de doses chegará a 150 milhões”, acrescentou o Ministério da Saúde.

Previsão de entrega

Perguntado sobre datas de entrega das remessas das vacinas contra a covid-19, o Ministério da Saúde afirmou que:





Para a faixa etária de 6 meses a 4 anos de idade estão previstas duas entregas em 2023: a primeira, com 16 milhões de doses, no primeiro trimestre e a segunda, com 6,68 milhões de doses, no segundo trimestre;





Para o público de 5 a 11 anos de idade também estão previstas duas entregas: a primeira, com 11 milhões de doses, até o primeiro trimestre e a segunda, com 6,57 milhões, no segundo trimestre;





Para o público adulto, está prevista uma entrega de 9,7 milhões de doses da vacina bivalente BA.4/BA.5 até junho.