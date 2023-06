Hospital psiquiátrico Casa Santa Maria encerrará as atividades

432

O hospital não informou sobre o remanejamento dos pacientes e dos funcionários (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A press)

Um dos hospitais psiquiátricos mais tradicionais de Belo Horizonte vai fechar as portas. O centro de atenção em psiquiatria Casa de Saúde Santa Maria, na Avenida do Contorno, Bairro Funcionários, vai encerrar as atividades no segundo semestre deste ano.





A reportagem do Estado de Minas confirmou com fonte da coordenação do hospital que as portas serão fechadas. Segundo o informado, os prestadores de serviço estão sendo avisados e o centro se prepara para o encerramento das atividades. Fundado em 1947, o hospital operou por mais de 70 anos no atendimento em saúde mental. De acordo com o portal da instituição, o objetivo da equipe terapêutica da Casa de Saúde Santa Maria é a recuperação e integração sócio-familiar de seus pacientes.A reportagem doconfirmou com fonte da coordenação do hospital que as portas serão fechadas. Segundo o informado, os prestadores de serviço estão sendo avisados e o centro se prepara para o encerramento das atividades.





O Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de serviços de Saúde de BH e Região (Sindeess) informou à reportagem que, até o momento, as denúncias sobre o fechamento da Casa de Saúde Santa Maria foram recebidas apenas através de trabalhadores ligados ao sindicato, não tendo recebido nenhum aviso do próprio hospital psiquiátrico.



Ainda segundo as informações repassadas, uma reunião está prevista para acontecer na tarde desta terça-feira (27/6) entre o sindicato e o hospital para que sejam feitos esclarecimentos sobre o fechamento.





Avaliações negativas





Apesar de o motivo do fechamento não ter sido divulgado, é possível se deparar com diversas avaliações negativas na página do Google do hospital Casa de Saúde Santa Maria. Com uma média de avaliação de 2,8 estrelas, as principais reclamações referentes à instituição têm a ver com o atendimento, a estrutura e a alimentação fornecida pelo local.





Em uma denúncia, uma mulher chegou a revelar medo de agressões que alguns pacientes sofrem. “As pessoas com problemas psiquiátricos gravíssimos têm acesso aos quartos dos demais pacientes que tratam casos mais leves. Minha tia teve medo de adormecer e ser agredida!”, conta na avaliação.





“Dei 1 estrela porque não tem como zerar ou dar estrelas negativas. Já fui internado nesse muquifo por excesso de estresse. Pelo que vi, a estratégia deles é tornar a experiência da internação tão ruim que você não quer voltar nunca mais”, pontua outra reclamação.





Nos comentários das avaliações, a Casa de Saúde Santa Maria chega a reafirmar o compromisso de oferecer soluções e serviços de excelência para os pacientes e o seguimento rigoroso dos protocolos clínicos exigidos, além de oferecer canais de comunicação para registro de reclamações e opiniões.





A Casa de Saúde Santa Maria foi procurada pela reportagem mas, até o momento da publicação, não retornou.