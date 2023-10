Metrô BH marca o início das obras da linha 2 para maio

432

Desejo dos moradores de Belo Horizonte há mais de 20 anos, as obras da segunda linha do metrô têm previsão para começar em maio de 2024. A informação foi confirmada pela concessionária Metrô BH, que administra esse sistema de transportes de passageiros na capital mineira. Após a conclusão da linha, mais de 90 bairros da Grande BH, onde vivem quase 300 mil pessoas, vão ter acesso ao serviço.

A ideia da empresa é de que as obras se iniciem após o período chuvoso na capital, em maio. Algumas intervenções de pequeno porte estão sendo adiantadas. A avaliação dos estudos ambientais e a solicitação da licença ambiental de funcionamento também já foram iniciadas, informou.

Ainda de acordo com a Metrô BH, para a sequência das obras, cerca de 250 edificações construídas de forma irregular nas áreas destinadas à nova linha serão desocupadas. De acordo com a concessionária, a retirada das famílias que vivem nessas áreas seguirá a resolução do Conselho Municipal de Habitação e a “comunicação com as partes interessadas” já vem ocorrendo, por meio de reuniões com lideranças, cadastro socieconômico dos moradores e avaliação dos imóveis.

A previsão é de que as obras sejam concluídas em outubro de 2027. No novo traçado, serão 10,5 quilômetros de linha permanente entre o bairro Nova Suissa, na Região Oeste da cidade, à Região do Barreiro, com sete estações: Nova Suissa, Amazonas, Salgado Filho, Vista Alegre, Ferrugem, M. Vallourec e Barreiro.

As obras deverão começar pela estação Nova Suissa, na Região Oeste da capital, que fica entre as estações Gameleira e Calafate da linha 1. A construção começou a ser feita em 2004, mas acabou sendo paralisada. Hoje, no local, é possível ver o esqueleto da estrutura abandonada. Algumas obras de infraestrutura chegaram a ser feitas pelo traçado da linha, mas tudo foi paralisado por falta de investimentos. O metrô de BH era administrado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) até ser repassado ao governo do estado e privatizado, no fim do ano passado. O edital de concessão prevê a entrega da operação da linha 2 para 2029.

Em 2020, o então presidente da República Jair Bolsonaro (PL) anunciou a viabilização da construção da linha 2, por R$ 1,2 bilhão. Menos de 24 horas depois, entretanto, o ministro da Infraestrutura e atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou a desistência do governo Bolsonaro de fazer investimento, após conversas com o Ministério da Economia.

Atualmente, há apenas uma liga de metrô em Belo Horizonte. funciona apenas com uma linha. São 28km de extensão com 19 estações interligadas a partir da estação Vilarinho, na Região de Venda Nova, até a Eldorado, no município de Contagem, vizinho da capital.

A construção da linha 2 do metrô de BH é um sonho e uma demanda antiga para a cidade e a Região Metropolitana. Entre alguns anúncios, projetos e promessas passadas, já se passaram mais de 20 anos de estagnação. Para realizar as obras, o investimento previsto é de R$ 3,9 bilhões. As intervenções envolvem reformas de estações, compra de novos trens equipados com ar-condicionado e diversas atualizações tecnológicas de sistemas, como os de controle e segurança dos trens, via permanente, iluminação e hidráulico. Estão previstos, também, banheiros com acessibilidade em todas as estações.

O metrô de Belo Horizonte foi vendido à Comporte Participações S.A por R$ 25,7 milhões em dezembro do ano passado. A criação da segunda linha estava prevista no contrato. A empresa que venceu o leilão já tem empreendimentos no transporte rodoviário e na construção civil. Controla a empresa VCB Transportes na cidade de Formiga, na Região Oeste de Minas e, agora também a Metrô BH. O processo de concessão foi marcado pela insegurança jurídica. A privatização, cujo principal articulador foi o governo de Romeu Zema (Novo), foi questionada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCU-MG), por parlamentares mineiros e pelo Partido dos Trabalhadores, em pedido de liminar assinado por Gleisi Hoffman (PT), que na época era coordenadora política do governo de transição. Dias após enviar um ofício ao Ministério da Economia pedindo a suspensão do edital, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSDB) entrou em acordo com Zema e deu aval à privatização dos ativos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

10 estações da Linha 1 serão reformadas até 2025, são elas: Eldorado, Cidade Industrial, Vila Oeste, Gameleira, Calafate, Carlos Prates, Lagoinha, Central, Santa Efigênia e Vilarinho.





9 estações da Linha 1 serão revitalizadas até 2026, são elas: Santa Tereza, Horto, Santa Inês, José Cândido, Minas Shopping, São Gabriel, Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo e Floramar.





Nova estação da linha 1, Novo Eldorado, será implantada em 2026.





Até 2027, as 7 estações da Linha 2 estarão

prontas e em comissionamento para posterior entrega da operação.