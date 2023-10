Bilhetes antigos do metrô poderão ser trocados; veja como funciona

432

Os usuários que possuem bilhetes de papel poderão utilizá-los normalmente até 15 de novembro, em todas as estações de metrô de Belo Horizonte. Depois desse período, a bilhetagem antiga deixará de valer na capital.

Entretanto, quem ainda possui o bilhete antigo, o Metrô BH, a partir do dia 16 de novembro até o dia 30 de dezembro, disponibilizará aos passageiros a troca dos bilhetes por crédito no novo aplicativo de compra de passagens, o Bipay.

A solicitação de troca deverá ser feita presencialmente na Estação Central do Metrô, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A conferência dos bilhetes no posto de troca, se destacados, terão um tempo de verificação, a depender do número de bilhetes. O Metrô BH orienta que os usuários que tiverem bilhetes não destacados, os mantenha assim, a fim de agilizar a troca.

No caso dos bilhetes unitários serem do tipo vale-transporte, eles serão trocados normalmente por créditos. Já se o portador de bilhetes for uma empresa, é necessário agendar a troca diretamente com o Metrô BH, pelo e-mail: empresarial@metrobh.com.br.

