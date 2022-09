Concessionária assume operação da BR-116; pedágio até Valadares só em 2023

Na praça Engenheiro Pierre Berman, a tarifa para automóveis, caminhonetes e furgões custa R$18,60. Já nas praças Santa Guilhermina e Santo Aleixo, o valor é de R$13 para veículos leves.

Os pedágios no trecho mineiro da BR-116, que vai de Além Paraíba até Governador Valadares, ainda serão construídos e só começam a funcionar em setembro de 2023.

A concessionária oferece um desconto para quem passar pela praça de cobrança mais de uma vez no mesmo mês. Através de uma tag no carro, cada passagem é registrada e o percentual do desconto aumenta. A tarifa mínima pode chegar a R$ 0,02.

Entre os novos serviços oferecidos pela empresa que assume a operação das estradas está o socorro médico e mecânico gratuito, disponível 24 horas, no trecho da BR-116 entre Duque de Caxias e a divisa com Minas, próximo de Além Paraíba. O serviço pode ser acionado pelos telefones 0800 116 0 493 ou 0800 116 0 465 para deficientes auditivos.

A empresa também assume as três praças de cobrança de pedágio já existentes, em Magé, na Baixada Fluminense. A partir de setembro de 2023, novas praças serão instaladas, com o desativamento das três.