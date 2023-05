PBH pede R$ 100 mil de indenização a moradores por foco de dengue em lote

Somente neste ano, segundo levantamento da prefeitura, foram confirmados 4.957 casos de dengue na capital (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - Imagem meramente ilustrativa)

A Procuradoria-Geral do Município (PGM), em Belo Horizonte, ajuizou nesta terça-feira (23/5) a primeira Ação Civil Pública (ACP) contra moradores da capital depois de “constatado o descaso com a conservação da propriedade para evitar proliferação do Aedes aegypti” – vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A PGM ainda requer o pagamento de R$ 100 mil em indenização.