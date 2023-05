Homem com problemas psiquiátricos tenta enforcar a própria mãe

432

A mulher contou que o filho já foi internado 17 vezes (foto: Creative/Commons/Divulgação) Um homem de 46 anos que tentou tirar a própria vida com facadas na barriga em Frutal, na Região do Triângulo Mineiro, tentou enforcar a mãe, de 66 anos, com um cordão de bermuda.









Segundo relato da mulher, o filho tem problemas psiquiátricos e já foi internado 17 vezes.





No último domingo, em determinado momento de sua visita ao hospital, ela entrou no banheiro do quarto hospitalar, onde o filho estaria tentando se enforcar.





Também consta no registro policial que, ao ver a mãe, o homem tentou enforcá-la com o cordão da bermuda que estava vestindo. Nesse momento, a mulher contou que conseguiu se desvencilhar do filho e gritar por socorro, sendo que em seguida foi amparada por enfermeiras do hospital.





Apesar de registrar a ocorrência na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Rio Preto, a mulher informou que não pretende representar contra o filho.