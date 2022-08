Passagem de ônibus de Nova Lima custará R$ 2 a partir de domingo

Objetivo, segundo a prefeitura, é aliviar o orçamento das famílias, estimular a economia local e atrair novos moradores e empresas para a cidade. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Os ônibus municipais de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, começam a circular com a tarifa única de R$ 2 a partir deste domingo (7/8). A medida foi proposta pela Prefeitura de Nova Lima e aprovada pela Câmara dos Vereadores em julho, e reduzirá em até 66% os valores das passagens vigentes hoje – que variam entre R$4,35 e R$5,85.

A Lei Municipal 2.920, publicada em 19 de julho, aprovou a concessão de subsídios à empresa que administra o transporte público da cidade, a Via Ouro, e estabeleceu que o preço da tarifa será definido por decretos da prefeitura. Em 27 de julho, o decreto fixando a tarifa de R$2,00 foi publicado, e entra em vigor a partir das 0 horas deste domingo.

O subísidio será de até 17 milhões ao ano. O valor será repassado mensalmente à empresa, com base na ocupação dos ônibus e demais custos da empresa no mês de referência.

A frota de ônibus vai receber quatro novos veículos operantes e dois reservas. A prefeitura espera que o novo preço estimule a integração das regiões na cidade, o que pode impactar a demanda. As linhas Água Limpa, Jardim Canadá, Fiat – Biocor, Alphaville, Bela Fama e Honório Bicalho também serão ampliadas, com mais horários.

Economia

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da cidade elaborou um estudo sobre o impacto da medida. Na projeção, uma família de quatro pessoas, na qual três delas usam o transporte público para ir ao trabalho e à escola, a economia seria de mais de R$4.000 em um ano.

Para os empregadores, a projeção também é animadora. Para uma empresa situada na Vila da Serra, com 22 funcionários que moram na região central de Nova Lima, a economia seria de até 54,5% no pagamento do vale-transporte aos trabalhadores, comparado com os preços de hoje.

A medida também estimula, de acordo com a prefeitura, a contratação de mão de obra local. Em comparação com um trabalhador de outros municípios próximos, o custo do vale-transporte com um morador de Nova Lima seria de 55,5% a 78% a menos por mês.

“Do ponto de vista macro, essa ação impulsiona o desenvolvimento da nossa cidade e promove a integração entre os quatro cantos do município. Tenho certeza de que vai mudar a vida do nova-limense”, afirmou o prefeito João Marcelo Dieguez.