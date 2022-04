Empresas de ônibus de BH defendem aumento da tarifa para R$ 5,85: 'Direito'

Segundo o Setra-BH, o preço das passagens deve chegar a R$ 5,85, um aumento de 30% em relação à tarifa atual (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH), Raul Lycurgo Leite, avalia que a decisão da justiça, de determinar o aumento da tarifa de ônibus na capital , é bem-vinda. Porém, a situação das concessionárias de transporte coletivo continua grave.









“O que pleiteamos foi o respeito ao contrato que está irregularmente congelado desde 2018. E, como todo contrato, tem uma previsão de reajuste anual, que não é feita desde 2018.”

Leite ressalta que na decisão, o juiz da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal destaca a insegurança e a incerteza a respeito de uma resolução para o problema por parte do poder público.





“Os impetrantes não podem ser prejudicados com o descumprimento do contrato de concessão de serviço público e (o juiz) determina o imediato cumprimento das cláusulas que tratam do reajuste anual e dos índices para o cálculo do reajuste”, diz ele, se referindo a um trecho da decisão.





Assim, o aumento determinado pela Justiça seria relativo ao reajuste anual previsto no contrato, de 30%, com as passagens custando R$ 5,85.





“Esse aumento é um direito e já deveria ter ocorrido no final de dezembro, mas temos que aplaudir a prefeitura por ter encaminhado um projeto de lei que tira o ônus do passageiro para pagar gratuidade. Esperamos que ele seja aprovado e que reduza a tarifa. Mas, o que precisa ser feito urgente, é a modernização do contrato.”





O reajuste anual tem data base de 26 de dezembro de 2021. Por isso, segundo Leite, seria insuficiente para equilibrar as despesas das concessionárias . “Tudo que ocorreu dessa data até agora não está incluído (no reajuste). Esse aumento do diesel de março, não aparece aí. Continuamos ligados a aparelhos e estamos respirando. Por isso, a discussão de modernização do contrato tem que continuar.”





“O diesel de 2018 para cá subiu quase 100% e a tarifa congelada. Tudo subiu e a tarifa estava artificialmente, e contra o contrato, congelada. É daí que vem toda a precariedade do serviço público que temos visto. O único pilar desse contrato de concessão é o quanto se arrecada do passageiro, ninguém mais paga, só ele.”





O valor arrecadado com o serviço seria insuficiente para cobrir as despesas das empresas com folha de pagamento dos funcionários e outros gastos, como manutenção dos veículos.





“A conta não fecha. Pegando apenas dois custos que se não pagar, não é possível operar. Se os motoristas não recebem, tem greve. Se deixamos de pagar o diesel, os ônibus não andam. Estamos desde o ano passado alertando para o colapso que estamos próximos de chegar. Só não chegamos porque as viagens foram otimizadas, espaçando as viagens nos horários fora do pico. Nos horários de pico, aumentamos a oferta de ônibus em lugares que mais precisam, mas ainda assim é insuficiente.”





O presidente do Setra-BH afirma que não há interesse das empresas em operar ônibus antigos. “Ônibus velho quebra, dá manutenção, fica parado na garagem.”





Projeto de lei e modernização do contrato





Para o presidente do Setra-BH, a solução do problema passa pela modernização do contrato de concessão do transporte público de BH. “Tenho esperança de modernizar esse contrato de um jeito que possa conciliar os interesses e que não só o usuário direto pague pelo sistema, mas também o usuário indireto. Assim, o usuário direto vai pagar uma tarifa menor.”









“Ele quebra um paradigma, já que ao invés de colocar as gratuidades em cima do ombro do usuário, quem vai assumir é a prefeitura, em benefício do próprio usuário. É injusto que a população que usa o transporte pague por isso. Que se coloque a população inteira pagando.”





O presidente do Setra-BH cita os casos de Brasília, São Paulo, Curitiba e Espírito Santo, onde uma parte do valor das passagens é bancada pelo poder público municipal.





“Aqui poderia ser R$ 5,85 a passagem e a prefeitura manter R$ 4,50 e bancar a diferença de R$1,35. Para que o usuário não pague integralmente a tarifa sozinho. E tem um benefício para a sociedade no uso do transporte coletivo. Quem usa transporte público, de certa forma, está beneficiando a sociedade. Mas, só ele que paga o custo do sistema inteiro.”





Outra medida citada por ele é a desoneração da cadeia produtiva. “Um pneu de ônibus custa hoje R$ 2.500, a carga tributária de ICMS sobre ele é de 18%. Desse valor, R$ 500 vão para o governo de Minas Gerais. Só que eu jogo na tarifa os R$ 2.500, oneraria menos o usuário (se o imposto não incidisse sobre o produto). Porque esse valor aparece na tarifa.”