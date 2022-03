Transporte público de BH alega colapso e fala em 'plano de guerra'

Empresas alegam que aumento do diesel prejudica serviço (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Após o aumento dos combustíveis divulgado pela Petrobras, as empresas de transporte público de Belo Horizonte anunciaram colapso nesta sexta-feira (11/3) diante da grave crise financeira. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH), o reajuste de 24,9% no preço do diesel vai inviabilizar todo o serviço, que já se encontra deficitário desde o ano passado.

A entidade afirma que as despesas do transporte público em janeiro giraram em torno de R$ 64 milhões, enquanto a receita foi de R$ 58,9 milhões com a cobrança de tarifa dos usuários. Hoje, as empresas empregam cerca de 8,5 mil funcionários, sendo 5 mil motoristas, em toda a capital.

“Os recursos financeiros gerados pelas tarifas cobradas dos usuários não são suficientes para custear o diesel usado na operação e pagar a mão de obra. O aumento divulgado pela Petrobras inviabiliza a continuidade da operação”, afirma o presidente do Setra-BH, Raul Lycurgo Leite.

O sindicato já enviou ofícios à prefeitura da capital, à BHTrans, à Câmara Municipal, ao Ministério Público e à Justiça de Minas para salientar sobre a gravidade do problema. “Agimos dentro dos limites do contratos. E ele prevê uma revisão extraordinária emergencial quando eventos dessa magnutide ocorrem. Solicitamos uma reunião emergencial com a prefeitura para levar a situação”, afirma Leite.

Ele explica que as tarifas de ônibus não são reajustadas desde 2018, uma das razões apontadas pelo colapso do setor. No ano passado, a PBH conseguiu junto o desbloqueio de R$ 4,3 milhões retidos na Justiça para o custeio de despesas com a folha salarial e diesel.

Lycurgo diz que as empresas não vão paralisar os serviços, mas atuarão em escala reduzida: “O contrato prevê que haja reajuste das passagens. Porém, o poder público pode prever que esse é um evento temporário em razão da guerra Rússia e Ucrânia e prever um subsídio temporário. Entretanto, é uma decisão para as autoridades. As empresas implantarão plano de guerra para tentar evitar o colapso".

"Para que o plano de guerra seja bem pensado e implantado e para que a população tenha tempo suficiente para ser adequadamente informada, os serviços permanecerão com sua viagens e quadros de horários normais até o final da noite de terça-feira, dia 15/03/2022", afirmou o Setra-BH, em nota.

A prefeitura de BH foi questionada sobre o problema, mas não havia se posicionado até a publicação deste texto.