Bandidos copiam site da Junta Comercial de MG e aplicam golpes milionários

Criminosos aplicam golpes milionários pelo site falso da Jucemg (foto: Google Maps/Divulgação)



Criminosos aplicaram golpes milionários em leilões falsos outra vez. Uma cópia do site da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) foi criada com nomes falsos de leiloeiros com o objetivo de enganar cidadãos que, porventura, buscam a compra de bens por meio de leilões. Sites de Juntas Comerciais de outros estados, como São Paulo e Ceará, também foram alvos dos golpistas.



Após tomar conhecimento dos fatos, a direção da Jucemg acionou a Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes (DEIF), que já destacou uma equipe que está atuando no caso.





Atenção, estes são alguns dos links falsos que estão sendo utilizados pelos golpistas:

www.jucemg-mg.org/index.html

institucional.jucesp-sp.org

jucec-ce.org





Algumas dicas:

Mais uma vez, a Jucemg alerta sobre a ocorrência desse tipo de golpe e recomenda aos usuários que, antes de se inscreverem em leilões eletrônicos/on-line, verifiquem a veracidade do endereço do site, do leiloeiro e do processo.O único link que deve ser acessado para informações sobre leiloeiros oficiais, que está no site oficial da Jucemg, é o seguinte: jucemg.mg.gov.br/pagina/139/leiloeiros-oficiais.

Não clique em links desconhecidos

Não instale aplicativos antes de fazer uma consulta e ter segurança a respeito

Não acesse sem segurança e desconfie sempre de leilões on-line