Carregamento de cerveja foi encontrado dentro de carro onde estava o trio de suspeitos (foto: PRF/Reprodução )



Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão dormia no momento do crime. Três homens foram presos, na madrugada desta sexta-feira (11/3), suspeitos de furtar um carregamento de cerveja de uma carreta. O crime ocorreu em um posto de gasolina em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte.Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão dormia no momento do crime.









Após inspeção no automóvel, foi constatado que se tratava de um veículo furtado e clonado. Em contato com o proprietário do veículo, a PRF apurou que o carro foi roubado em 22 de fevereiro.





Os suspeitos devem ser encaminhados para a Polícia Judiciária.





