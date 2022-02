Crianças são aliciadas para parar trens em Contagem em furto de ferro gusa

O grupo criminoso cooptava pessoas que moram perto a linha férrea e ordenava que eles cortassem a mangueira dos freios (foto: Polícia Civil/Divulgação) Crianças e adolescentes eram cooptados por uma organização criminosa com o objetivo que composições fossem paradas quando passavam por trilhos na altura de Contagem, na Região Metropolitana de BH. Dessa forma, os criminosos conseguiam saquear ferro gusa levado pelos trens. Um homem de 42 anos, apontado como o líder desse grupo, foi preso nesta quarta-feira (16/2).

A prisão ocorreu no Bairro Petrolândia, em Contagem. De acordo com as investigações, o grupo criminoso cooptava pessoas que moravam perto a linha férrea - principalmente crianças, adolescentes, além de moradores em situação de rua - instruindo que eles paralisassem a composição férrea, por meio de cortes de mangueira dos freios.

Segundo a Polícia Civil, o homem detido hoje é líder desse grupo, que, após o furto, direcionava o produto a receptadores em todo o estado mineiro. A tonelada do ferro gusa pode chegar a R$ 3 mil.

“O envolvido opera diversas empresas de fachada com a finalidade de obter ganho patrimonial, por meio dos proveitos dos crimes cometidos, sobretudo o de receptação de carga furtada”, conta o delegado Vinicius Costa Miguel.

As investigações foram coordenadas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro.