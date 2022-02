Cai número de furtos e roubos de celulares em Ipatinga; PM dá dicas

Os policiais militares em ação, orientando a população com dicas de segurança (foto: Polícia Militar Divulgação) O Comando da 12ª Região de Polícia Militar (RPM) registrou uma queda acumulada nos últimos três anos de 42,60% nas ocorrências de roubos e furtos de celulares, em Ipatinga e região do 12ª RPM. De acordo com o levantamento realizado pela corporação, essa diminuição nos registros foi gradual.

No ano de 2019 foram 3.295 ocorrências contra 2.244 em 2020, uma redução de 31,90%. Entre os anos de 2020 e 2021, essa queda foi de 10,70%, de 2.244 em 2020 para 2.004 em 2021.

Essa queda também foi notada na Central de Bloqueios de Celulares (CBLOC) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que foi criado com o objetivo de facilitar o bloqueio de celulares roubados ou furtados.

Uma mudança de comportamento da população de evitar locais com grandes aglomerações também gerou um impacto nos dados estatísticos. Constatada alguma irregularidade, os policiais podem entrar em contato com o proprietário do celular cadastrado no CBLOC.

Dicas para evitar furtos e roubos

Além das ações ostensivas de rotina, a Polícia Militar tem trabalhado com as ações preventivas, que visam orientar a população em como se prevenir o roubo e furto dos aparelhos celulares.

A primeira dica é evitar locais com grandes aglomerações, já que nesse cenário o furto pode ocorrer de forma tão rápida e sutil, que a vítima irá notar a ausência do aparelho somente horas depois.

A segunda orientação é: quanto menos expor seu celular, melhor. Dentre os registros de furto e roubo, a incidência no que se refere aos locais em que esse crime ocorreu são pontos de ônibus, esquinas etc. Outro ponto, as vítimas estavam usando o celular.

A Polícia Militar também recomenda às pessoas que estiverem na rua a utilizarem o seu aparelho em algum estabelecimento comercial. Isso pode reduzir bruscamente a chance de ser vítima de um crime.

Segundo a PM, há criminosos especialistas em furtar celulares, que preferem as vítimas que estão utilizando um aparelho no ônibus ou no carro com a janela aberta. A PM recomenda que as pessoas que têm esse hábito, devem corrigi-lo.