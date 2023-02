Homem é preso com arsenal que seria entregue a traficante

No carro do suspeito foram encontradas 13 armas e munições de diversos calibres (foto: PMMG/Divulgação )

Um homem de 30 anos foi preso com um arsenal que seria entregue para um traficante de Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas. A Polícia Militar recebeu a denúncia de que um homem armado faria uma entrega de armas para um traficante na região do Bairro Alto do Rosário. Na noite de quinta-feira (02/02), ele foi abordado durante a operação policial e tinha um comportamento suspeito, segundo os militares.





Os policiais revistaram o veículo em que ele estava e encontraram 13 armas e munições de diversos calibres. O suspeito já tem passagens pela polícia por violação de direitos autorais e assédio sexual.





As armas estavam registradas em nome de outra pessoa: uma mulher, de 26 anos, sem registros de ocorrências, que compareceu espontaneamente ao local da apreensão.





Os dois foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Polícia em Itaúna, juntamente com material apreendido.





O delegado João Marcos do Amaral Ferreira informou que os suspeitos foram presos pois o armamento apreendido estava em situação irregular. Ele informou ainda que foi arbitrada fiança, paga pelos suspeitos, que foram liberados. Eles vão responder a inquérito em liberdade.





"As investigações estão em andamento para apurar, de forma efetiva, a irregularidade dessas armas e possível porte de arma de fogo", disse o delegado.

O que foi apreendido:

uma pistola Glock Calibre 380;

uma pistola Taurus Tx22;

duas pistolas G2C calibre 9mm;

um revólver Taurus calibre 38;

um revólver Taurus calibre 357;

um TS9 Taurus calibre 9mm;

um pistola Taurus G3C calibre 9mm;

uma carabina Rossi calibre 357;

uma carabina Taurus CTT .40;

um rifle Cbc calibre .22;

um rifle Cbc calibre .22 com Red Dot, Bipé e Luneta;

uma espingarda CBC Calibre 12;

99 cartuchos intactos calibre 12;

291 munições intactas calibre .357;

737 munições intactas calibre 9mm;

550 munições intactas calibre .22;

200 munições intactas calibre .380;

300 munições intactas calibre .40;

300 munições intactas calibre .38.