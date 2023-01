Suspeitos que exibiam armas, drogas e dinheiro na internet são presos em MG

Diversos materiais, arma, drogas e dinheiro foram apreendidos (foto: Polícia Civil)



De acordo com os policiais, há indícios de que parte das joias encontradas teriam relação com roubo a uma agência bancária do Sul de Minas, ocorrido em junho de 2022, em Itajubá. Na época, a cidade se viu em meio a uma cena de guerra com bandidos armados até com fuzis durante o roubo à agência da Caixa.

A operação recebeu o nome de Terpsícora, em alusão à deusa Grega Terpsícora,uma das nove musas da mitologia grega que, filha de Zeus e Mnemósine, era considerada a musa da dança. Isso porque as investigações apontaram que parte dos suspeitos postava vídeos nas redes sociais dançando, enquanto exibiam armas de fogo, entorpecentes e dinheiro.

Por fim, a operação contou com o apoio da CORE – Coordenadoria de Recursos Especiais e do Canil da PCMG. No total foram empenhados cerca de 50 policiais civis e 15 viaturas policiais. Os investigados foram encaminhados ao sistema prisional, onde se encontram à disposição da Justiça.

Iago Almeida / Especial ao EM

A Polícia Civil realizou uma operação na manhã desta quarta-feira (25/1), em Caldas, no Sul de Minas, onde cumpriu oito mandados de busca e apreensão e de prisão. Ao todo, cinco pessoas entre 25 e 40 anos foram presas e autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito.