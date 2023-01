Tempestade causa alagamentos em diversos pontos de Ribeirão das Neves

Uma chuva intensa atingiu Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital, no fim da tarde desta quarta-feira (25/01). O temporal causou alagamentos.

No bairro Santa Martinha, um morador da rua Doutor Márcio Félix de Freitas captou em vídeo a rua completamente alagada. Jhonathann Gomes, de 26 anos, estava trabalhando remotamente quando ouviu a chuva começar, por volta das 16h, e se espantou com a quantidade de água.

“Choveu muito mesmo, e com uma ventania. Esses alagamentos aqui na rua são frequentes, infelizmente. É só chover um pouco mais forte, que alaga. Se a gente estiver fora de casa, tem que se abrigar em algum parente porque não dá pra entrar, não. Molha tudo. Dessa vez, a quantidade de chuva foi além do normal”, relatou o consultor de vendas.

Segundo a Defesa Civil, ao menos outros 8 pontos de alagamento foram registrados, nos bairros Sevilha A, Várzea Alegre, Nova União (rua Odete), na rua do Campo Bola de Prata, Neviana, Sevilha B (rua Juramento), Rosana (rua da Saritur).

O Córrego no bairro Santa Martinha está acima do nível normal, e há risco de transbordamento. Na avenida Minas Gerais, uma árvore caiu sobre a via, interrompendo o fluxo de veículos.



Alerta nacional

Os estados de Minas Gerais e Espírito Santo estão sob alerta da Defesa Civil nacional em razão das chuvas. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os acumulados de chuvas podem passar dos 100 milímetros em 24 horas.

Há risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco.