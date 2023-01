Chuvas provocam vários pontos de alagamento em Divinópolis

Ruas ficaram alagadas em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, na tarde desta terça-feira (24/1), após chuvas intensas. A situação se agravou após um temporal, de aproximadamente 30 minutos. Até as 18h30 ainda chovia na cidade.



No bairro Manoel Valinhas um morador registrou a enxurrada que descia pela rua Niterói, no sentido do Rio Itapecerica. Próximo dali, na região dos shoppings, também houve alagamentos.



Alguns motoristas, como é possível ver em vídeos, se arriscavam a atravessar com carros. A água cobria os pneus.



Na mesma região, porém ao lado da rodoviária, o volume de água de um córrego aumentou.

Como ainda há muita água sobre a pista, na avenida Sanitária e na avenida do Vestuário, a Defesa Civil pede aos motoristas que evitem passar pela região, até que a situação seja normalizada.

Na região dos shoppings motoristas se arriscavam a atravessar trechos alagados (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Em outro ponto da cidade, no final da rua Rio de Janeiro, próximo à MG-050, carros ficaram quase submersos. Também no bairro Ipiranga, em outro trecho, entre as ruas Goiás e Minas Gerais, moradores também registraram alagamentos.



De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Divinópolis, técnicos da Defesa Civil ainda estão nas ruas fazendo levantamento dos danos.



A orientação, por enquanto, é que ninguém se arrisque a passar pelos pontos alagados.



Onde a água invadiu residências, a recomendação é para que os móveis sejam suspensos e para que os moradores procurem abrigo em casas de parentes ou amigos.

Rua Rio de Janeiro próximo a MG-050 em Divinópolis (foto: Reprodução Redes Sociais)

A previsão é de mais chuva para a cidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até as 10h desta quarta-feira (25/1) deve chover entre 30 e 60mm/dia.

Alerta

O nível do Rio Itapecerica até as 16h desta terça-feira (24/1) era de 73cm acima do normal. Ontem (23/1), a Defesa Civil havia emitido alerta para a população ribeirinha ficar em alerta devido às chuvas que caíram em Itapecerica aumentando o volume de água do Rio Vermelho – um dos principais afluentes do Rio Itapecerica.



*Amanda Quintiliano, especial para o EM