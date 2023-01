Defesa Civil alerta para chuva de até 70 mm em BH

Alerta de chuva da Defesa Civil vale até a manhã desta quarta-feira (24/1) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte alerta para pancadas de chuva de até 70 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta vale até a manhã de quarta-feira (25/1).

Na manhã de hoje, apenas as regiões Noroeste e Venda Nova estão em alerta por risco de desabamento. Os moradores devem ficar atentos ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, até o momento, a Região Centro-Sul registrou o maior volume de chuva no mês, com 459,4 mm, o que representa 139% da média climatológica do mês.



A Região Leste teve o menor volume de chuva, com 336,8 mm, o que representa 102% do esperado para o mês de janeiro.

Acumulado de chuva em BH em janeiro*

Barreiro: 457.8 (138%)

Centro Sul: 459.4 (139%)

Leste: 336.8 (102%)

Nordeste: 346 (105%)

Noroeste: 404 (122%)

Norte: 352.6 (107%)

Oeste: 432.8 (131%)

Pampulha: 401 (121%)

Venda Nova: 438.4 (133%)

*Válido até 6h do dia 24/1

Recomendações durante a chuva

Em casos de chuva, a Defesa Civil da capital recomenda que a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva; não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos; não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Além disso, o órgão pede atenção especial para áreas de encostas e morros. Caso note rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.