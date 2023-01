Chuva cria rio de lixo pela Rua Pitangui, na Arena Independência

Futebol e chuva se encontraram neste final de semana na Arena Independência, no bairro do Horto, Região Leste de Belo Horizonte. No entanto, ao invés de produzirem lances apoteóticos e cenas dignas de cinema, criaram um rio de lixo que correu pela Rua Pitangui. No sábado (21/1), a partida entre Atlético-MG e Caldense, por exemplo, produziu aproximadamente 750 quilos de resíduo. Futebol e chuva se encontraram neste final de semana na Arena Independência, no bairro do Horto, Região Leste de Belo Horizonte. No entanto, ao invés de produzirem lances apoteóticos e cenas dignas de cinema, criaram um rio de lixo que correu pela Rua Pitangui. No sábado (21/1), a partida entre Atlético-MG e Caldense, por exemplo, produziu aproximadamente 750 quilos de resíduo.









Fátima mora na região há um ano e reforça que o acúmulo de lixo levado rua abaixo tem causado pequenos alagamentos no encontro da Pitangui com a Avenida Silviano Brandão. Segundo dados divulgados pela Defesa Civil da capital mineira, neste final de semana (21 e 22/1), choveu um acumulado de 60,6 mm, o que corresponde a 18% da média climatológica do mês.

A Chefe do Departamento de Serviços de Limpeza da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Erika Santos, destacou o problema da chuva.



“Nessa época, o lixo jogado no chão e os sacos de lixo nos passeios, fora do horário da coleta, ao serem carregados pelas águas, entopem bocas de lobo, galerias e redes de captação pluvial. Por isso pedimos a todos: não joguem lixo nas vias”, exclamou Érika.

Prefeitura limpa a rua antes e depois dos jogos

Na última partida entre Atlético-MG e Caldense, prefeitura recolheu 750 quilos de lixo da Rua Pitangui (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) Em nota, a SLU explicou que, quando há jogos no Independência, realiza a limpeza no entorno do estádio antes e após o fim da partida. Nesta segunda-feira (23/1) a prefeitura realizou a limpeza da rua, finalizando a ação pela manhã, porém, o lixo recolhido ainda não foi contabilizado.





Nas principais vias de acesso à arena são fixados cestos para resíduos leves (lixeirinhas), e a superintendência ainda informou que em dias de jogos disponibiliza cerca de 30 contêineres com capacidade para 240 litros de lixo cada um. Fátima acredita que essa medida não é o suficiente.

“A gente passa pelo entorno e realmente vê alguns contêineres, mas não é todo jogo que dá pra notar, é mais nas partidas importantes. Ontem, por exemplo, lotou o campo, mas não foi suficiente, tanto que transbordou tudo. Claro que também existe muita gente mal- educada”, ressaltou a auxiliar administrativa.





Por outro lado, Érika chamou atenção para o papel das pessoas que frequentam o entorno do Independência. “A população pode colaborar jogando seus resíduos nas lixeiras. É uma atitude simples, que evita muitos transtornos, principalmente para a população que mora nas imediações do estádio. Os moradores e comerciantes da região também podem ajudar, colocando o lixo domiciliar nos dias e horários corretos para a coleta”, completou.



*Estagiário sob supervisão de Fernanda Borges