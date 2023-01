BH tem alerta de chuva com raios e rajadas de vento

Capital está em alerta de chuva até a manhã de terça0feira (24/1) (foto: Túlio Santos/EM/DA. Press)

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva previsto é de até 50 mm.

O alerta vale até a manhã de terça-feira (24/1).

Mais cedo, o órgão também emitiu alerta de risco geológico para oito das nove regionais da capital. Apenas o Barreiro não integra a lista.

Moradores do Norte, Noroeste, Nordeste, Venda Nova, Pampulha, Leste, Oeste e Centro-Sul devem ficar atentos ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Em 23 dias, todas as regionais de BH ultrapassaram o volume de chuva esperado para todo o mês de janeiro, que é de 330,9 mm. O Barreiro registrou o maior volume de chuva até agora, com 457,2 mm.

Acumulado de chuva em janeiro em BH*

Barreiro: 457,2 (138,2%)

Centro Sul: 455,5 (137,7%)

Leste: 333,2 (100,7%)

Nordeste: 343,2 (103,7%)

Noroeste: 404,4 (121%)

Norte: 350,4 (105,9%)

Oeste: 429,2 (129,7%)

Pampulha: 397,6 (120,2%)

Venda Nova: 437,2 (132,1%)

Válido até 6h do dia 23/1