Chuva continua e segunda (23) em BH será de temperatura amena

Segunda-feira (23/1) será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora do dia em BH (foto: Jair Amaral/EM/DA. Press)

Nesta segunda-feira (23/1), a Defesa Civil de Belo Horizonte indica que o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora, que podem ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas.

A temperatura mínima registrada foi de 18 °C e a máxima estimada é de 25 °C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60% à tarde.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, com as chuvas do final de semana, todas as regionais de BH ultrapassaram a média climatológica do mês de janeiro, que é de 330,9 mm. O Barreiro registrou o maior volume de chuva até agora, com 457,2 mm.

Acumulado de chuva em janeiro em BH*

Barreiro: 457,2 (138,2%)

Centro Sul: 455,5 (137,7%)

Leste: 333,2 (100,7%)

Nordeste: 343,2 (103,7%)

Noroeste: 404,4 (121%)

Norte: 350,4 (105,9%)

Oeste: 429,2 (129,7%)

Pampulha: 397,6 (120,2%)

Venda Nova: 437,2 (132,1%)

Válido até 6h do dia 23/1

Risco Geológico

Na manhã de hoje, a Defesa Civil atualizou as regiões em risco geológico na capital. Moradores do Norte, Noroeste, Nordeste, Venda Nova, Pampulha, Leste, Oeste e Centro-Sul devem ficar atentos caso algum sinal de deslizamento apareça.

Caso encontre qualquer sinal de desabamento em sua casa, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Previsão em Minas

O céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Noroeste, Norte, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Central Mineira. Nas demais regiões do estado, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Leia mais : Chuvas em MG: sobe para 235 o número de cidades em situação de emergência

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade mineira que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas foi Nova Porteirinha, no Norte de Minas, com 67 mm.