BH tem chuva forte e risco geológico: veja a previsão para a semana

Faltando menos de duas semanas para o mês acabar, já choveu mais que o esperado para janeiro em todas as regiões de BH (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A press)

Na noite deste domingo (22/1), voltou a chover forte em Belo Horizonte. Devido ao grande volume de água, vias de grande circulação foram totalmente interditadas para evitar riscos à população nas áreas sujeitas a alagamentos. Apesar da intensidade, a chuva foi rápida e não provocou grandes transtornos aos belo-horizontinos. A previsão é de que a semana seja de tempo fechado e chuva a qualquer hora na cidade.As regionais Noroeste, Pampulha, Leste e Centro-Sul registraram o maior volume de chuva na noite deste domingo, conforme a Defesa Civil municipal. O dia foi de céu nublado e a máxima registrada foi de 25ºC. A cidade já estava em alerta para chuvas isoladas até segunda-feira (23/1), com previsão de temporais acompanhados de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.Durante a chuva deste domingo, a Avenida Heraclito Mourão de Miranda, no Bairro Alípio de Melo, Região da Pampulha, precisou ser bloqueada por conta do risco de transbordamento do córrego Ressaca. O trânsito também foi interrompido nas avenidas Cristiano Machado, na altura da Estação São Gabriel, e Sebastião de Brito, também pela possibilidade de transbordamento de córrego. A obstrução das vias durou cerca de meia hora.Devido ao grande volume de chuvas dos últimos dias, oito das nove regionais de BH estão sob alerta de risco geológico. Desde dezembro, a capital mineira segue em constante alerta para deslizamentos e desabamentos em praticamente todas as regionais. Conforme divulgado neste domingo pela Defesa Civil, apenas a região do Barreiro não corre risco após o temporal de hoje.A Defesa Civil pede que a população fique atenta a trincas nas paredes, água empoçada no quintal, portas e janelas emperradas, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, muros e paredes estofadas e estalos.Faltando menos de duas semanas para o mês acabar, já choveu mais que o esperado para janeiro em todas as regiões de BH.A regional do Barreiro é a que mais recebeu chuvas, chegando a 455,2 milímetros, índice que representa 137,6% da média esperada para o mês. Seguida de perto pela Centro-Sul, concentrando 454,9 mm (137,5%), e Venda Nova, com 434,2 mm (131,2%).As chuvas não devem dar trégua ao longo da semana. Nesta segunda-feira (23/1), o céu deverá ficar encoberto, com chuva isolada e temperatura entre 17°C e 26°C.A terça-feira (24/1) tem máxima prevista para os 27°C e mínima de 18°C. Muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e possibilidade de trovoadas isoladas.A previsão indica a quarta-feira (25/1) também de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura fica entre 18°C e 25°C. Na quinta-feira (26/1), a máxima prevista é de 23°C e a mínima, 19°C. O céu fica encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.O clima continua instável em todo estado. A previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões Noroeste, Norte, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.Nas demais regiões de Minas, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município mineiro que registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas foi Januária, no Norte de Minas, com 76,1mm.