Chuva em BH: Defesa Civil bloqueia avenida na Pampulha

BH está em alerta para chuvas fortes nas próximas 2 horas (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Recomendações durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.





Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.





Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.





Atenção especial para áreas de encostas e morros.





Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).





Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d'água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.





Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

A Avenida Heraclito Mourão de Miranda, próximo ao córrego Ressaca, na região da Pampulha, foi bloqueada na noite deste domingo (22/1). O trânsito também foi interrompido na avenida Cristiano Machado, na altura da Estação São Gabriel, sobre o cruzamento com a avenida Sebastião de Brito.De acordo com informações da Defesa Civil de Minas Gerais, o bloqueio é devido ao risco alto de transbordamento de córregos, por conta das fortes chuvas que atingem Belo Horizonte.Por volta das 19h, o tráfego já havia sido liberado nas vias.A chuva continua em todas as regionais de Belo Horizonte. Pampulha, Venda Nova e Barreiro foram as regiões com maior volume de chuva, segundo a Defesa Civil.