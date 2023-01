Preso em BH integrante de grupo de sequestradores de Diamantina

Denúncia levou PM a prender, em Ibirité, um dos envolvidos em sequestro ocorrido em Diamantina (foto: Redes sociais)

A Polícia Militar prendeu, na noite deste sábado (21/01), em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem de 28 anos foragido da Justiça. Ele é suspeito de ter participado de um sequestro em Diamantina, na região central do estado, no início desta semana. É um dos integrantes da quadrilha que estava foragido.

A PM chegou ao suspeito depois de receber uma denúncia de que um homem estaria armado no Bairro Jardim Montanhês, próximo à estrada de acesso à Casa Branca, e que ele seria foragido da Justiça.

No momento em que a PM chegou ao local, o homem estava de pé no passeio e, ao avistar a viatura policial, correu para dentro de casa. Os policiais saltaram do carro e iniciaram a perseguição, entrando na casa.

O suspeito tentou subir no telhado, para escapar dos policiais mas acabou detido. Ao ser preso, ele estava desarmado e contou que a arma que portava estava num balde junto com munições.

O suspeito estava foragido há sete meses, estando condenado por porte ilegal de arma de fogo, receptação e roubo. O motivo da fuga, segundo contou aos policiais, seria pelo fato de ter repassado um celular a outro preso, o que resultou numa nova condenação. Foi então que decidiu fugir.

O sequestro

O sequestro em Diamantina, no Bairro São Benedito, ocorreu na última segunda-feira, quando cinco pessoas de uma família – o pai, gerente de banco, a mãe e três filhos do casal – foram mantidos em cárcere, na casa que foi invadida por três homens.

Numa ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil, o sequestro foi descoberto e a casa invadida. Os sequestradores teriam chegado ao local de motocicleta, invadindo-o e rendendo os moradores, que foram levados para um dos quartos.

Ao entrar na casa, os suspeitos apontaram armas para os policiais, que atiraram. Os bandidos correram e se refugiaram no quarto onde estavam os reféns. Mas, cercados, os três homens se rendenram

O suspeito preso neste sábado seria um dos integrantes do grupo, que não participou da invasão da residência. A polícia procura por outros integrantes da quadrilha.