Homem tem Rolex roubado na Grande BH em estacionamento de shopping

Assaltante exigiu que a vítima entregasse relógio da marca Rolex, avaliado em R$ 140 mil (Imagem meramente ilustrativa) (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press)

Um homem de 58 anos teve o relógio da marca Rolex, avaliado em R$140 mil, roubado no estacionamento do shopping Serena Mall, em Nova Lima, na tarde dessa sexta-feira (20/1). O suspeito estava armado e fugiu em uma moto.De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima esperava o elevador, após estacionar o carro no centro comercial, quando foi abordado pelo assaltante. Armado, ele exigiu o relógio , que estava no braço esquerdo da vítima.Aos policiais, a vítima contou ter parado o veículo na rua para fazer uma ligação e acredita ter sido seguido.O homem procurou os seguranças do shopping e, em seguida, acionou a polícia. O suspeito ainda não foi localizado.