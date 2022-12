"Campo Alegre", um bairro de BH criado pelo ato político de se unir

Há cinco décadas, nascia o Conjunto Habitacional Campo Alegre e com ele, um sentimento experimentado por pelo menos 556 famílias. Tipicamente chuvoso, dezembro é um mês das águas “desde sempre”, para os moradores do pequeno bairro na Região Norte de Belo Horizonte, que agora têm mais um motivo para se orgulharem das origens: o Campo Alegre ganhou um livro de memórias. Escrita pelo poeta e artista nato Ricardo Aleixo, a obra faz parte da coleção ‘BH. A cidade de cada um’, que preza pela escrita de recordações pessoais e escolhas afetivas de fontes que sejam indispensáveis na contação das histórias.





Ninguém melhor que um morador de primeira para reunir as memórias de um local nem sempre prestigiado. Mineiro, Ricardo e sua família foram um dos primeiros a se instalarem no então conjunto habitacional. Era um 19 de dezembro chuvoso e seu pai, Américo, ganhou a casa própria num sorteio feito pelo Ministério da Agricultura, onde trabalhava. Segundo relata no livro, “o lugar parece bem mais feio do que parecera no dia que viemos, meses antes, conhecer a primeira casa própria da família”.





Em entrevista ao Estado de Minas, Aleixo começa mais uma sessão de lembranças enquanto caminha pelo bairro. “Foi coincidência lançar o livro em dezembro, perto do aniversário de mudança. Não era uma deliberação. A questão é que eu atrasei para entregar o texto, precisei me mudar para o Rio (de Janeiro) durante quatro meses, para conseguir escrever. O Campo Alegre não me permite uma rotina de escrita, porque é um lugar em que saio na rua e encontro vizinhos que trazem mais memórias”, diz.





Os primeiros rascunhos da história começaram em 2009, mas foi em 2016 que a escrita tomou força. “Durante o golpe que depôs a presidente Dilma é que eu entendi a importância de tratar a história do bairro politicamente”, disse, referindo-se ao impeachment da petista aprovado pelo Congresso. O local não surgiu por acaso. Política habitacional do período da ditadura militar no Brasil, a construção dos conjuntos se pautava na ideia de casinhas coladas umas nas outras, com ruas estreitas e intenção de abrigar pessoas pobres e miseráveis de Minas Gerais.





Como conta nas páginas do livro, o Campo Alegre foi o segundo conjunto habitacional construído no país, com a promessa de exportação do conceito para o Cone Sul, região do triângulo geográfico formado por Chile, Argentina, Uruguai e o Sul do Brasil. “Isso já é a definição de que estávamos entregues à própria sorte. ‘Aqui tá bom para essa gente que não tinha nada’. Passa a ser um exercício de cidadania, pois a população começou a se juntar com objetivo de tornar esse lugar minimamente habitável”.





Sem água, luz e esgoto direito, os moradores do Campo Alegre começaram as mobilizações para melhorar o local. A mãe de Ricardo, dona Íris, foi uma importante líder na comunidade. “Se não tem calçamento, ela ia para a porta da prefeitura. A escola funciona precariamente? Vamos para a porta do jornal e reivindicar”, lembra. “A ideia era dar algo para o povo e lançar numa situação minimamente melhor do que antes. Não apontava para o futuro, mas garantia a adesão das pessoas aos projetos totalitários, dando entendimento de que ter algo é melhor que não ter nada”. Para escrever essa história, Ricardo reconhece que não teria sido possível tornar-se um estudioso se os pais não tivessem adquirido a casa no bairro e, com isso, parar de pagar aluguel, investindo o dinheiro na sua educação e de sua irmã, Fatima.





Estruturalmente falando, o bairro permanece igual. Da escola estadual, passando pela academia, até a igreja, todos os elementos sobreviveram, conta. A única mudança foi numa região conhecida por Chácara, onde o mato se transformou no bairro vizinho, o Vila Clóris. Além disso, antes sem nome, as ruas do Campo Alegre eram divididas pelo alfabeto e alguns números. Somente em 1981 o então prefeito de Belo Horizonte, Maurício de Freitas Teixeira, atribuiu nomes aos 42 endereços.