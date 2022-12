BH terá sábado nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas

A capital mineira deverá ficar com o céu nublado ao longo do dia (foto: Edésio Ferreira/EM/DA PRESS)

Belo Horizonte deverá ficar com céu nublado durante todo o sábado (10/12), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Pela manhã, muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva e trovadas isoladas. O clima deverá seguir assim na capital mineira até a noite.

6h55 - Neste sábado (10) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima foi de 19 °C, a máxima estimada é de 31 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 45% à tarde. pic.twitter.com/vylEJN3tEi %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 10, 2022

A temperatura máxima deve chegar a 30ºC e a mínima a 18°C, com baixa umidade relativa do ar no período da manhã, 25%. Á tarde pode chegar a 45%.A Defesa Civil de Belo Horizonte também alerta para os riscos de pancadas de chuvas ao longo do dia.

Depois do temporal de quarta-feira (10/12), é preciso estar atento aos sinais de deslizamento.

Cuidados no período chuvoso

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos.

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte