Palácio da Liberdade recebe exposição de presépios que encanta visitantes

Visita ao Palácio da Liberdade tem uma atração a mais com a exposição de presépios (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Os professores Eunadia Cavalcante e Clewton Nasicmento aproveitaram a vinda à BH para conhecer o Palácio da Liberdade e admirar os presépios (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Edison Thomé com a esposa Vera e o filho Renato, de São Paulo: 'Exposição valoriza os artistas mineiros' (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Presépios são do Vale do Jequitinhonha e outras cidades do Norte de Minas Gerais (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Presépio feito com amigurumi (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Belo Horizonte e outras 200 cidades mineiras recebem o Natal da Mineiridade , que dá o tom das festividades de fim de ano no estado. A identidade cultural de Minas inspira as ações que, em Belo Horizonte, envolvem o projeto de iluminação e a programação especial no Circuito Liberdade . No interior, inclui decorações e atrações natalinas em diversos locais, com iluminação de espaços e prédios públicos, cantatas e presépios, entre outras atrações que refletem a religiosidade, a hospitalidade e o jeito mineiro de viver a data.Na capital, o Palácio da Liberdade integra as atividades, com celebrações especiais durante o período natalino. Parte das atrações culturais na cidade e no calendário oficial de BH, as visitas ao interior do palácio são gratuitas, e nessa época têm horário de funcionamento especial. A visita, desta vez, dá acesso à exposição, realizada pela Fundação Clóvis Salgado (FCS) em parceria com o Centro de Artesanato Mineiro (Ceart) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), por meio da Diretoria de Artesanato, dentro do Natal da Mineiridade.A exposição de presépios enaltece trabalhos feitos com diferentes materiais e suportes, concebidos por artesãos de cidades do Norte de Minas Gerais, incluindo o Vale do Jequitinhonha, e faz um recorte específico sobre essa região rica em artesanato tradicional.Os presépios expressam o simbolismo da fé católica, com suas próprias características, refletindo personagens presentes no cotidiano de cada artista: o pescador, o violeiro, o lavrador, o barqueiro, os bichos, entre outros.O acervo apresenta cerca de 40 peças, elaboradas com exclusividade para o evento, e contempla as cidades de Araçuaí, Caraí, Felício dos Santos, Itaobim, Jenipapo de Minas, Minas Novas, Pedra Azul, Ponto dos Volantes, no Vale Jequitinhonha, e Curral de Dentro, Januária, Salinas, São João do Paraíso e Taiobeiras, no Norte de Minas.As obras foram elaboradas com diversas matérias-primas, como a argila, fibras naturais, cabaça, ferro e materiais reciclados. Algumas também são feitas com diferentes técnicas tradicionais, como o bordado e o crochê. Após o fim da exposição, em 6 de janeiro, o acervo estará disponível para a venda no Centro do Artesanato Mineiro, no Palácio das Artes.Eunadia Cavalcante, de 55 anos, é professora da área de projeto da arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e Clewton Nascimento, também de 55, é professor da área de história e teoria da arquitetura, na mesma universidade. Os colegas estão em Belo Horizonte desde a última segunda-feira (3/12) para participar de um seminário na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e aproveitaram a manhã desta sábado (10/12) para visitar o Palácio da Liberdade.Eunadia conta que ficou sabendo da programação no palácio por uma reportagem. Ela coleciona presépios, e a visita serviu para ver as representações do nascimento de Cristo, assim como pelo próprio espaço da edificação na Praça da Liberdade. "Foi um interesse duplo. A própria visita ao palácio, que é magnífico, pela arquitetura, mobiliário, detalhes construtivos, como a marchetaria do piso, as pinturas nas paredes. E pela curiosidade também", diz.Ela é admiradora da cerâmica do Vale do Jequitinhonha e, além da cerâmica, se encantou com as peças em palha de milho, cabaça e sucatas de metal. Diz que o que mais lhe chama a atenção é essa expressividade cultural. "Nas decorações natalinas que enfeitam as ruas nessa época, vemos mais o Papai Noel do que o dono da festa mesmo, que é o menino Jesus."Clewton diz que o que mais atrai sua atenção na visita ao Palácio da Liberdade é estar em um ambiente que representa um momento especial da história da cidade, com importância no contexto da construção do país, como um todo. "Belo Horizonte é uma referência de um determinado período da história do Brasil. Estão aqui diferentes características temporais. E o Palácio da Liberdade conta a história da arquitetura da cidade. Fala de um momento marcado por ideais republicanos, de modernidade e progresso, e também se incorpora ao contexto nacional. Minha visita a esse espaço tem essa ótica", conta Clewton, que já esteve na capital mineira em outras oportunidades, mas nunca tinha entrado no palácio.O aposentado Edison Thomé, de 70 anos, chegou nessa sexta-feira (9/12) a Belo Horizonte com a esposa Vera, acompanhando o filho, Renato, que está na cidade para participar de um concurso público. A família, que veio de São Paulo, não perdeu a oportunidade de passear, e esteve no Palácio da Liberdade nessa manhã. "Achei o prédio muito bem conservado, bonito, assim como os jardins externos. Sobre os presépios, muito oportuno para a ocasião. Representam os artesãos dessa região, valorizam os artistas mineiros", diz Edison.O Natal da Mineiridade é uma promoção do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e da Fundação Clóvis Salgado.